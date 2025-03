Znamy przyczynę śmierci Gena Hackamana. Jest szokująco prozaiczna

Fakty te, który ujrzały światło dzienne, nie zakończyły jednak sprawy. Szeryf Adan Mendoza podkreślił, że dochodzenie w sprawie śmierci pary wciąż trwa. Nie ujawniono bowiem, co było przyczyną zgonu psa. Na chwilę obecną scenariusz śmierci aktora układa się tak, że jego żona umiera na skutek zakażenia groźnym wirusem (przypomnijmy, że przy ciele znaleziono tabletki na przeziębienie), a 95-letnie aktor umiera na skutek pozbawienia go opieki (z głodu?). Być może pies także był czymś zakażony, lub wręcz to on był nosicielem wirusa. Gene Hackman pozostanie jednak w pamięci widzów dzięki niezapomnianym rolom w filmach takich jak Francuski łącznik, Bez przebaczenia, Superman czy Karmazynowy przypływ. Jego legendę wspomniano podczas ceremonii Oscarów.