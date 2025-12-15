Zaloguj się lub Zarejestruj

Tragiczna śmierć w Hollywood. Nie żyje Rob Reiner i jego żona

Jakub Piwoński
2025/12/15 08:30
Okoliczności śmierci są szokujące.

Nie żyje Rob Reiner, znany aktor i reżyser, oraz jego żona Michele Singer Reiner. Ciała małżeństwa odnaleziono w niedzielę w ich domu w dzielnicy Brentwood w Los Angeles. Informację o śmierci potwierdził rzecznik rodziny. Policja prowadzi śledztwo, które dotyczy okoliczności gwałtownej śmierci obojga.

Szokująca śmierć hollywoodzkiego reżysera i jego żony

Jak informują amerykańskie media, na ciałach Reinera i jego żony stwierdzono rany kłute, wskazujące na użycie noża. Funkcjonariusze wydziału zabójstw policji w Los Angeles zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzą czynności dochodzeniowe. Zastępca szefa policji Alan Hamilton przekazał, że na obecnym etapie nie wytypowano żadnych podejrzanych, a śledztwo znajduje się w fazie wstępnej. Szczegóły mają zostać ujawnione po zakończeniu prac koronera.

Rodzina potwierdziła śmierć w oświadczeniu, mówiąc:

Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci Michele i Roba Reinerów. Jesteśmy pogrążeni w żałobie po tej nagłej stracie i prosimy o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie.

Rob Reiner urodził się 6 marca 1947 roku w nowojorskim Bronksie. Był synem aktorki Estelle Reiner oraz Carla Reinera – jednej z ikon amerykańskiej komedii. Karierę rozpoczął jako aktor, zdobywając popularność rolą Mike’a Stivica w serialu All in the Family, za którą dwukrotnie nagrodzono go statuetką Emmy. W kolejnych latach skupił się na pracy reżyserskiej, debiutując głośnym filmem Oto Spinal Tap.

W dorobku reżyserskim Reinera znalazły się takie tytuły jak Stań przy mnie, Narzeczona dla księcia, Kiedy Harry poznał Sally, Misery oraz Ludzie honoru. Ten ostatni był nominowany do Oscara w kategorii najlepszego filmu. Jeden z ostatnich gościnnych występów przed kamerami Reinera to film Wilk z Wall Street. Reiner był ceniony za wszechstronność i umiejętność łączenia kina rozrywkowego z poważniejszą tematyką. Michele Singer Reiner pracowała jako fotografka i producentka. Para miała troje dzieci.

Źródło:https://deadline.com/2025/12/rob-reiner-two-reported-dead-at-home-lapd-1236648185/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


