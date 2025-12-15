Tragiczna śmierć w Hollywood. Nie żyje Rob Reiner i jego żona

Nie żyje Rob Reiner, znany aktor i reżyser, oraz jego żona Michele Singer Reiner. Ciała małżeństwa odnaleziono w niedzielę w ich domu w dzielnicy Brentwood w Los Angeles. Informację o śmierci potwierdził rzecznik rodziny. Policja prowadzi śledztwo, które dotyczy okoliczności gwałtownej śmierci obojga.

IMAGE PRESS AGENCY / NURPHOTO AFP

Szokująca śmierć hollywoodzkiego reżysera i jego żony

Jak informują amerykańskie media, na ciałach Reinera i jego żony stwierdzono rany kłute, wskazujące na użycie noża. Funkcjonariusze wydziału zabójstw policji w Los Angeles zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzą czynności dochodzeniowe. Zastępca szefa policji Alan Hamilton przekazał, że na obecnym etapie nie wytypowano żadnych podejrzanych, a śledztwo znajduje się w fazie wstępnej. Szczegóły mają zostać ujawnione po zakończeniu prac koronera.