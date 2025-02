Zaskakujące doniesienia w sprawie śmierci Gena Hackmana. Wykluczono zatrucie gazem

Dziś dowiedzieliśmy się o śmierci wybitnego aktora, Gena Hackmana, który został znaleziony martwy we własnym domu. Razem z nim odeszła także jego żona i pies, co budziło podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla. Władze zmieniają jednak stanowisko w sprawie tragicznej śmierci. W przeciekach dotyczących nakazu przeszukania domu pojawia się informacja, że śmierć aktora i jego partnerki uznano za „podejrzaną”. Dochodzenie nabiera tempa, a policja podkreśla, że na miejscu zdarzenia nie było „żadnych oczywistych oznak wycieku gazu”. Wielu zadaje sobie teraz pytanie – jeśli nie gaz, to co zabiło 95-letniego Gena Hackmana?