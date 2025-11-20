Tulsa King na zakręcie — nagłe zwolnienia i brak showrunnera

Produkcja z Sylvestrem Stallone napotkała poważne problemy.
Fani Tulsa King mogą mieć powody do niepokoju — zdjęcia do czwartego sezonu już trwają, ale za kulisami panuje prawdziwy bałagan. Ekipa weszła na plan w warunkach, które w telewizyjnej produkcji należą do absolutnych wyjątków. Rewelacje te donosi Variety.
Masowe zwolnienia tuż przed startem zdjęć
Na niespełna tydzień przed wejściem kamer w ruch aż 26 członków ekipy otrzymało informację, że ich umowy nie zostaną przedłużone. Wśród zwolnionych znaleźli się specjaliści od dźwięku, kaskaderzy oraz członkowie działu charakteryzacji. Sytuację dodatkowo podgrzał fakt, że wielu z nich dowiedziało się o utracie pracy, widząc… ogłoszenia na te same stanowiska, które właśnie zajmowali.
Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że mimo rozpoczęcia zdjęć wciąż nie wybrano showrunnera — funkcji kluczowej dla prowadzenia całości projektu, pilnowania tonu serialu i podejmowania bieżących decyzji kreatywnych. Obecnie obowiązki te ma przejąć producent Scott Stone z 101 Studios, które odpowiada za serię.
GramTV przedstawia:
Freddie Poole, nominowany do Emmy za pracę przy sekwencjach kaskaderskich Tulsa King, a jednocześnie jeden ze zwolnionych, ujawnił w rozmowie z Variety, że gdy zapytał o to, kto stoi na czele czwartego sezonu, usłyszał jedynie enigmatyczne: 101 Studios.
Ten chaos rodzi uzasadnione pytania, bo Tulsa King to jedna z kluczowych produkcji Paramountu, sygnowana nazwiskiem Taylora Sheridana i napędzana ekranową charyzmą Sylvestra Stallone’a. Tym bardziej zastanawia fakt, że tak ważny tytuł powstaje w warunkach, które daleko odbiegają od standardów seriali wysokobudżetowych. Co z tego wyjdzie? Fani mogą mieć nadzieję, że mimo zamieszania Tulsa King utrzyma poziom. Odcinki 3. sezonu są w Polsce emitowane na SkyShowtime.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!