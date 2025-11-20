Tulsa King na zakręcie — nagłe zwolnienia i brak showrunnera

Fani Tulsa King mogą mieć powody do niepokoju — zdjęcia do czwartego sezonu już trwają, ale za kulisami panuje prawdziwy bałagan. Ekipa weszła na plan w warunkach, które w telewizyjnej produkcji należą do absolutnych wyjątków. Rewelacje te donosi Variety.

Masowe zwolnienia tuż przed startem zdjęć

Na niespełna tydzień przed wejściem kamer w ruch aż 26 członków ekipy otrzymało informację, że ich umowy nie zostaną przedłużone. Wśród zwolnionych znaleźli się specjaliści od dźwięku, kaskaderzy oraz członkowie działu charakteryzacji. Sytuację dodatkowo podgrzał fakt, że wielu z nich dowiedziało się o utracie pracy, widząc… ogłoszenia na te same stanowiska, które właśnie zajmowali.