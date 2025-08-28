Drugi sezon tego wielkiego hitu SkyShowtime zadebiutuje szybciej, niż przypuszczaliśmy

W Teksasie trwają intensywne prace nad drugim sezonem wielkiego hitu Paramount+, który w Polsce dostępny jest za pośrednictwem SkyShowtime. Fani mogą szykować się na premierę szybciej, niż się spodziewali – nowe odcinki trafią na ekrany już 16 listopada, zaledwie 10 miesięcy po zakończeniu emisji pierwszej serii. Ale uwaga – nie jest pewne, czy światowa data premiery pokryje się z polską datą premiery.
Landman – drugi sezon już w listopadzie
Do obsady dołączy Sam Elliott, aktor, który wcześniej współpracował z Taylorem Sheridanem przy miniserialu 1883. Szczegóły jego roli są jeszcze owiane tajemnicą, ale obecność Elliotta, znanego z ról w westernach i dramatach, niewątpliwie zwiększa oczekiwania wobec kolejnego sezonu.
Kanwą scenariusza jest 11-odcinkowy podcast Boomtown, opowiadający o sukcesach i upadkach teksańskich biznesmenów związanych z branżą naftową. Serial opowiada o świecie teksańskich negocjatorów i biznesmenów, którzy balansują między ogromnymi pieniędzmi a ryzykiem w branży naftowej. W centrum wydarzeń stoi postać Billy’ego Boba Thorntona – charyzmatycznego, lecz nieprzewidywalnego negocjatora, który staje przed coraz trudniejszymi wyborami, próbując utrzymać władzę i wpływy w brutalnym świecie wielkich interesów.
Pierwsza seria przyciągnęła przed ekrany aż 35 milionów widzów na całym świecie, stając się najchętniej oglądanym serialem oryginalnym platformy Paramount+. Oczekiwania względem drugiego sezonu są wysokie – to obecnie najwyżej notowany projekt sygnowany nazwiskiem Taylora Sheridana, autora takich hitów jak Yellowstone, Tulsa King, czy Burmistrz Kingstown.
