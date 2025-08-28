Drugi sezon tego wielkiego hitu SkyShowtime zadebiutuje szybciej, niż przypuszczaliśmy

W Teksasie trwają intensywne prace nad drugim sezonem wielkiego hitu Paramount+, który w Polsce dostępny jest za pośrednictwem SkyShowtime. Fani mogą szykować się na premierę szybciej, niż się spodziewali – nowe odcinki trafią na ekrany już 16 listopada, zaledwie 10 miesięcy po zakończeniu emisji pierwszej serii. Ale uwaga – nie jest pewne, czy światowa data premiery pokryje się z polską datą premiery.

Landman – drugi sezon już w listopadzie

Do obsady dołączy Sam Elliott, aktor, który wcześniej współpracował z Taylorem Sheridanem przy miniserialu 1883. Szczegóły jego roli są jeszcze owiane tajemnicą, ale obecność Elliotta, znanego z ról w westernach i dramatach, niewątpliwie zwiększa oczekiwania wobec kolejnego sezonu.