Sylvester Stallone vs. Samuel L. Jackson w świecie Tulsa King? Powstaje spin-off mafijnego serialu

To może być arcyciekawa konfrontacja.

Scenariusz do NOLA King pisze Dave Erickson, znany z pracy nad Burmistrz Kingstown (innej produkcji Sheridana). Co więcej, Jackson zadebiutuje najpierw w kilku odcinkach trzeciego sezonu Tulsa King, zanim stanie się główną postacią i producentem wykonawczym własnej serii. Nowy serial także wyprodukują 101 Studios oraz MTV Entertainment Studios.

Producent i scenarzysta Taylor Sheridan, odpowiedzialny m.in. za Yellowstone, Landman i Tulsa King, nie zwalnia tempa. Do imponującego grona gwiazd jego telewizyjnego uniwersum dołącza właśnie Samuel L. Jackson. Nominowany do Oscara aktor poprowadzi nowy serial zatytułowany NOLA King, który powstaje dla platformy Paramount+. Jak donosi Deadline, produkcja ma być spin-offem hitu Tulsa King z Sylvestrem Stallone'em.

Zdjęcia do trzeciego sezonu Tulsa King trwają już od kilku miesięcy w Atlancie i Oklahomie, a Jackson ma rozpocząć pracę na planie w lipcu. Z kolei produkcja NOLA King ma ruszyć w lutym 2026 roku.

Nowa postać ma posłużyć ciekawej konfrontacji. Choć szczegóły fabularne wciąż owiane są tajemnicą, źródła podają, że Jackson wcieli się w Russella Lee Washingtona Jr. – przestępcę, który skonfrontuje się z Dwightem “Generałem” Manfredim (Stallone) w Tulsie, a następnie uda się do Nowego Orleanu, by przejąć tam władzę w półświatku.

Za sterami nowego projektu stanie Dave Erickson, który będzie nie tylko showrunnerem, ale także scenarzystą i producentem wykonawczym. Obok niego produkcję nadzorować będą również Taylor Sheridan i David C. Glasser z 101 Studios. Pomysł na rozbudowę świata Tulsa King miał według doniesień Chris McCarthy, prezes Showtime i MTV Entertainment Studios. Wzorowano się na rozwoju uniwersum Yellowstone.

Tulsa King to serial, który opowiada o mafijnym capo Dwightcie Manfredim, który po 25 latach więzienia zostaje wysłany do Tulski w Oklahomie, by tam rozpocząć budowę nowego imperium. Drugi sezon tej produkcji pobił rekordy oglądalności platformy Paramount+, przyciągając ponad 21 milionów widzów na całym świecie.

Samuel L. Jackson, znany m.in. z roli Nicka Fury’ego w uniwersum Marvela oraz nominowany do Oscara za Pulp Fiction, dołącza tym samym do imponującej listy gwiazd związanych z serialami Sheridana. Wcześniej w jego produkcjach występowali m.in. Kevin Costner, Jeremy Renner, Harrison Ford, Helen Mirren, Nicole Kidman, Zoe Saldaña, Billy Bob Thornton i David Oyelowo.