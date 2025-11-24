Wielkie kinowe hity 2025 roku zmierzają do SkyShowtime. Imponująca oferta nowości

Nadchodzące miesiące będą niezwykłe dla subskrybentów platformy.

SkyShowtime kończy rok w imponującym stylu, przygotowując dla widzów jedną z najbardziej rozbudowanych ofert w swojej historii. Już wkrótce na ponad dwudziestu europejskich rynkach pojawią się największe hollywoodzkie przeboje oraz nowe seriale stworzone przez gwiazdy światowej branży filmowej. Serwis zapowiada także powrót popularnych tytułów, które cieszą się niesłabnącą sympatią widzów. SkyShowtime – kinowe hity zmierzają na platformę Wśród filmowych premier, które trafią do serwisu jako pierwsze po debiucie kinowym, znajdą się produkcje przyciągające miliony widzów na całym świecie. Superprodukcja Mission: Impossible The Final Reckoning z Tomem Cruise’em zadebiutuje 17 grudnia. Aktorski remake Jak wytresować smoka będzie dostępny 12 stycznia. Z kolei fanów komedii akcji czeka Naga broń z Liamem Neesonem i Pamelą Anderson, która pojawi się 19 lutego. Rodzinny seans zapewni natomiast Smerfy: Wielki Film planowany na 26 lutego.

Ogromne emocje wywołują również nadchodzące seriale firmowane nazwiskiem Taylora Sheridana. Twórca Yellowstone przygotował kolejny spin-off pod tytułem Y: Marshals. W centrum wydarzeń znajdzie się Kayce Dutton grany przez Luke’a Grimesa, który wstępuje do elitarnej formacji U.S. Marshals. W ofercie SkyShowtime pojawią się także pozostałe projekty Sheridana. Dutton Ranch z Kelly Reilly i Cole’em Hauserem oraz The Madison z Kurtem Russellem i Michelle Pfeiffer. Na widzów czekają ponadto kolejne odsłony największych serialowych przebojów. Michael C. Hall powróci jako Dexter Morgan w drugim sezonie Dexter: Zmartwychwstanie. Zoe Saldaña i Nicole Kidman ponownie spotkają się w trzecim sezonie thrilleru Special Ops: Lioness. Fani kina akcji zobaczą kontynuację gangsterskiej serii Strefa gangsterów z udziałem Toma Hardy’ego, Pierce’a Brosnana i Helen Mirren. Do serwisu trafi także drugi sezon Agencji z Michaelem Fassbenderem, Jeffreym Wrightem, Jodie Turner Smith oraz Richardem Gerem. Sylvester Stallone wróci w czwartym sezonie Tulsa King jako niepokorny Dwight Manfredi. Duże emocje czekają również fanów science fiction. SkyShowtime zaprezentuje czwarty sezon Star Trek: Nieznane nowe światy. Do tego widzowie otrzymają zupełnie nową produkcję Star Trek: Starfleet Academy, w której wystąpią Holly Hunter i Paul Giamatti. Serial skupi się na losach kadetów rozpoczynających szkolenie w Akademii Gwiezdnej Floty.

Katalog platformy zasilą też świeże tytuły. Wśród nich znajdzie się dramat kostiumowy Amadeus z udziałem Willa Sharpe’a i Paula Bettany’ego. W serwisie nie zabraknie emocjonujących thrillerów, takich jak PONIES z Emilią Clarke czy The Copenhagen Test z Simu Liu. Zadebiutuje również dramat The Death of Bunny Munro z Mattem Smithem oraz kryminał Under Salt Marsh z Kelly Reilly. Dla fanów kryminalnych światów pojawi się także Gomorrah The Origins, czyli prequel kultowej włoskiej produkcji. SkyShowtime inwestuje także w treści lokalne. Do portfolio SkyShowtime Originals dołączą m.in. szwedzki dramat The Trio oraz hiszpański thriller The Tribute. W produkcji znajduje się również nowy polski serial Pionek, który będzie kontynuacją nominowanej do Orłów Ślebody. Kai Finke, Chief Content Officer SkyShowtime, podkreśla że platforma chce zaoferować widzom jak najszerszy wybór atrakcyjnych treści. Jego zdaniem nowe filmy, popularne seriale oraz ambitne europejskie produkcje mają stworzyć ofertę, w której każdy użytkownik znajdzie coś na siebie. Platforma zapowiada też dalszy rozwój działu oryginalnych produkcji, tworzonych przez uznanych twórców z całej Europy. Cieszymy się z rozbudowy naszej oferty, dzięki której użytkownicy SkyShowtime zyskają jeszcze więcej ciekawych tytułów do wyboru. Wśród nowości znajdą się m.in. wielkie hity kinowe, jak Mission: Impossible –The Final Reckoning czy Jak wytresować smoka, wyczekiwane nowe seriale, jak Y: Marshals (Marshals: historia z Yellowstone) i Dutton Ranch (tytuł roboczy) czy powracające hity, jak MobLand (Strefa gangsterów). Każdy znajdzie coś dla siebie. Pracujemy też nad kolejnymi oryginalnymi tytułami SkyShowtime, z których jesteśmy bardzo dumni, w tym m.in. nad serialem Pionek (tytuł roboczy), The Trio (Trio) oraz The Tribute, powstającymi we współpracy z uznanymi europejskimi twórcami, zarówno na ekranie, jak i za kamerą. Nowe tytuły zaczną trafiać do serwisu już w najbliższych tygodniach, a biblioteka SkyShowtime w roku 2025 oraz 2026 będzie stale rosnąć. Dzięki temu widzowie mogą liczyć na intensywny sezon premier, obejmujący zarówno największe hity kinowe, jak i produkcje dostępne na wyłączność.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.