Znamy finalne wymagania sprzętowe Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

The Chinese Room opublikowało ostateczne wymagania sprzętowe Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tytuł napędzany Unreal Engine 5 nie obejdzie się bez solidnego GPU.

Studio The Chinese Room ujawniło ostateczne wymagania sprzętowe dla Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Produkcja napędzana silnikiem Unreal Engine 5 wykorzysta technologie Lumen i Nanite, co oznacza, że do płynnej rozgrywki potrzebny będzie nowoczesny komputer. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – wymagania na PC Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem twórców Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, wymagania sprzętowe tytułu prezentują się następująco:

Minimalne wymagania sprzętowe Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i3-8350K | AMD Ryzen 3 3300X

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) | AMD Radeon RX 480 (8GB) | Intel Arc A580 (8GB, Resizable BAR enabled) | AMD Radeon 780M

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni Zalecane wymagania (1080p / 60 FPS / High): Procesor: Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | AMD Radeon RX 6700 XT

Ustawienia: 1080p / High / 60 FPS lub 1440p / Ultra z DLSS Performance Mode GramTV przedstawia: Wymagania 4K / High Settings: Procesor: Intel Core i7-13700K | AMD Ryzen 7 5800X3D

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900XTX

Wymagania 4K / Ultra / 240 FPS (DLSS 4 Performance Mode):

Procesor: Intel Core i7-13700K | AMD Ryzen 7 5800X3D

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5080 Nowa odsłona lubianej serii RPG trafi na rynek już 21 października 2025 roku. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zadebiutuje na PC oraz konsolach.