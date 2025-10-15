Zaloguj się lub Zarejestruj

Znamy finalne wymagania sprzętowe Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Mikołaj Berlik
2025/10/15 09:00
The Chinese Room opublikowało ostateczne wymagania sprzętowe Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tytuł napędzany Unreal Engine 5 nie obejdzie się bez solidnego GPU.

Studio The Chinese Room ujawniło ostateczne wymagania sprzętowe dla Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Produkcja napędzana silnikiem Unreal Engine 5 wykorzysta technologie Lumen i Nanite, co oznacza, że do płynnej rozgrywki potrzebny będzie nowoczesny komputer.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – wymagania na PC

Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem twórców Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, wymagania sprzętowe tytułu prezentują się następująco:

Minimalne wymagania sprzętowe Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2:

  • Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
  • System operacyjny: Windows 10 (64-bit)
  • Procesor: Intel Core i3-8350K | AMD Ryzen 3 3300X
  • Pamięć: 8 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) | AMD Radeon RX 480 (8GB) | Intel Arc A580 (8GB, Resizable BAR enabled) | AMD Radeon 780M
  • DirectX: Wersja 12
  • Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane wymagania (1080p / 60 FPS / High):

  • Procesor: Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | AMD Radeon RX 6700 XT
  • Ustawienia: 1080p / High / 60 FPS lub 1440p / Ultra z DLSS Performance Mode

Wymagania 4K / High Settings:

  • Procesor: Intel Core i7-13700K | AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900XTX
  • Wymagania 4K / Ultra / 240 FPS (DLSS 4 Performance Mode):
  • Procesor: Intel Core i7-13700K | AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5080
Nowa odsłona lubianej serii RPG trafi na rynek już 21 października 2025 roku. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zadebiutuje na PC oraz konsolach.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/vampire-the-masquerade-bloodlines-2-gets-final-pc-requirements/

