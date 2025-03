W Days Gone Remastered zobaczymy nowe osiągnięcia. Twórcy chcą sprawdzić nasze umiejętności

Warto przypomnieć, że Days Gone Remastered zaoferuje tryb Horde Assault, w ramach którego gracze będą musieli poradzić sobie z coraz silniejszymi grupami wrogów. Twórcy zapowiadają to jako bardzo brutalne doświadczenie. Kolejnym wyróżniającym się achievementem jest to wymagające przejścia całej gry z ustawieniem Permadeath znanym zapewne wielu fanom The Last of Us. Jak nazwa wskazuje, po śmierci musimy zacząć przygodę od nowa.

Days Gone Remastered zadebiutuje na PlayStation 5 już 25 kwietnia. Osoby posiadające oryginał będą mogły go ulepszyć do nowej wersji za 10 dolarów - około 39 zł.