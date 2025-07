Znamy datę premiery DLC do Assassin's Creed Shadows. Ubisoft przedstawia plany na rozwój gry

Jakiś czas temu Ubisoft chwalił się świetnym wynikiem Assassin’s Creed Shadows. Jak przekazano, produkcja przyciągnęła już ponad 5 milionów graczy. Teraz twórcy zaprezentowali zaktualizowany plan rozwoju dla swojej najnowszej produkcji, koncentrując się na premierze pierwszego dodatku fabularnego do tego tytułu – Claws of Awaji.

Claws of Awaji – dodatek do Assassin’s Creed Shadows zadebiutuje we wrześniu

DLC do Assassin’s Creed Shadows, Claws of Awaji, zadebiutuje 16 września bieżącego roku. Aby móc rozpocząć nową przygodę, gracze będą musieli najpierw ukończyć główną linię fabularną podstawowej wersji gry. Dodatek ma zaoferować ponad 10 godzin nowej zawartości. Posiadacze zamówień przedpremierowych Assassin’s Creed Shadows otrzymają dostęp do dodatku bezpłatnie.