Ubisoft nie przestaje się chwalić. W Assassin’s Creed Shadows zagrało ponad 5 milionów graczy

Ubisoft ogłosił, że najnowsza odsłona ich flagowej serii, czyli Assassin’s Creed Shadows, właśnie przekroczyła 5 milionów graczy. Gra, która po raz pierwszy przenosi akcję do feudalnej Japonii, mimo licznych kontrowersji przed premierą, zdołała przezwyciężyć trudny start i osiągnąć znaczący sukces, przynajmniej taką narrację prowadzi Ubisoft. Wielu graczy jest jednak innego zdania, wypatrując bardziej nadchodzącego Ghost of Yotei.

Na oficjalnym profilu serii Assassin’s Creed w serwisie X, Ubisoft pochwalił się również innymi ciekawymi danymi:

gracze dokonali 2 miliardy cichych zabójstw

gracze przebyli w grze 1 miliard kilometrów

gracze pogłaskali 38 milionów zwierząt

Dodatkowo zapowiedziano, że jeszcze w tym tygodniu pojawią się nowe aktualizacje do gry. W zeszłym miesiącu Assassin's Creed Shadows również otrzymało dużą aktualizację, która wprowadziła m.in.:

współpracę z Critical Role – nowy towarzysz i zadanie fabularne

tryb koszmaru (Nightmare) dla najbardziej wymagających graczy

możliwość wyłączania nakrycia głowy w scenkach przerywnikowych

przełączniki efektów VFX

nowy system alarmu w otwartym świecie

ustawienia kamery konia

wsparcie dla komputerów z bardzo niską specyfikacją

liczne poprawki błędów i optymalizacje

Ubisoft potwierdził również, że gra nawiązała współpracę z Dead by Daylight, a według informacji uzyskanych przez Insider Gaming, planowana jest również premiera dodatku Claws of Awaji, która ma odbyć się we wrześniu. Wygląda na to, że Assassin’s Creed Shadows wciąż się rozwija, a Ubisoft nie zwalnia tempa, pomimo ciągłych kontrowersji wokół nie tyle samej gry co całej firmy.