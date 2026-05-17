„Co tu się dzieje?” Niezależna karcianka zdobywa 96% ocen na Steam i zachwyca graczy

Forbidden Solitaire to nietypowa karcianka z elementami horroru, która w krótkim czasie po premierze zdobyła ogromne zainteresowanie graczy na Steam. Produkcja przekroczyła już 1,100 recenzji i utrzymuje ocenę 96% pozytywnych opinii, zaskakując nawet twórców gry.

Forbidden Solitaire – niespodziewany sukces

Gra od Grey Alien Games łączy mechaniki pasjansa z mrocznym klimatem i stylizacją inspirowaną „tajemniczym CD-ROM-em z 1995 roku”. Tytuł szybko zdobył popularność, osiągając próg „Overwhelmingly Positive” już trzy dni po premierze. Twórcy przyznają, że skala zainteresowania ich przerosła. W krótkim czasie sprzedano dziesiątki tysięcy kopii, a liczba recenzji i aktywność społeczności stale rośnie. Deweloperzy określają reakcję graczy jako coś, czego nie byli w stanie przewidzieć.