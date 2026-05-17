„Co tu się dzieje?” Niezależna karcianka zdobywa 96% ocen na Steam i zachwyca graczy

Forbidden Solitaire błyskawicznie przekracza 1,000 recenzji i zaskakuje nawet twórców.
Forbidden Solitaire to nietypowa karcianka z elementami horroru, która w krótkim czasie po premierze zdobyła ogromne zainteresowanie graczy na Steam. Produkcja przekroczyła już 1,100 recenzji i utrzymuje ocenę 96% pozytywnych opinii, zaskakując nawet twórców gry.
Gra od Grey Alien Games łączy mechaniki pasjansa z mrocznym klimatem i stylizacją inspirowaną „tajemniczym CD-ROM-em z 1995 roku”. Tytuł szybko zdobył popularność, osiągając próg „Overwhelmingly Positive” już trzy dni po premierze. Twórcy przyznają, że skala zainteresowania ich przerosła. W krótkim czasie sprzedano dziesiątki tysięcy kopii, a liczba recenzji i aktywność społeczności stale rośnie. Deweloperzy określają reakcję graczy jako coś, czego nie byli w stanie przewidzieć.
Jest rok 2019. Przyniosłeś do domu z second handu dziwną, a jednak znajomą grę na CD-ROM z 1995 roku. Niejasno pamiętasz reklamy tej gry i jakąś kontrowersję wokół niej, ale nigdy nie miałeś okazji w nią zagrać. Aż do teraz.
Zanurz się w inspirowanym filmami FMV z lat 90. cyfrowym piekle pełnym lochów i śmierci, z grafiką, fabułą i muzyką od twórców Home Safety Hotline.
Przetrwaj te okropności dzięki krwawej rozgrywce w pasjansa od doświadczonego zespołu niezależnych twórców odpowiedzialnego za Shadowhand i Regency Solitaire.
Kup ulepszenia od przyjaznego oka, które obserwuje cię ze ścian.
Odkryj różnorodne, zmieniające przebieg gry Jokery – niektóre pomocne, inne złośliwe.
Odinstaluj grę, zanim będzie za późno.
Jake Birkett z Grey Alien Games komentuje sukces, porównując go do ich wcześniejszych projektów, które potrzebowały znacznie więcej czasu na osiągnięcie podobnych wyników. Społeczność szybko napędziła popularność gry, co przełożyło się na stały napływ nowych graczy.
Twórcy już po premierze rozwijają tytuł, dodając między innymi tryb New Game+, który pozwala na ponowne przechodzenie poziomów z dodatkowymi modyfikatorami trudności i własnymi wyzwaniami.
