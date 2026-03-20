Forza Horizon 6 z bogatym tuningiem. Pojawią się silniki z motocykli i nowe opcje personalizacji

Twórcy gry Forza Horizon 6 zaprezentowali nowe opcje personalizacji samochodów oraz ich tuningu.

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące systemu personalizacji samochodów w grze Forza Horizon 6. Materiał opublikowany przez serwis IGN ujawnia szereg nowości, w tym naklejki na szyby, ulepszone elementy aerodynamiczne oraz nietypowe swapy silników motocyklowych. Zapowiada się, że będzie to najbardziej ambitna odsłona serii. Forza Horizon 6 z ulepszonym tuningiem Gra, która ma zadebiutować z imponującą liczbą 550 samochodów, przeniesie graczy do Japonii, czyli kraju słynącego z bogatej kultury modyfikacji aut. Nic więc dziwnego, że tuning w nadchodzącej odsłonie Forzy ma odgrywać jeszcze większą rolę niż dotychczas. Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości są naklejki na szyby. Funkcja, o którą fani prosili od lat, pozwoli teraz umieszczać grafiki nie tylko na karoserii, ale również na powierzchniach szklanych, od klasycznych pasów przeciwsłonecznych po bardziej ekstrawaganckie projekty.

Nowy system Forza Aero ma znacząco poprawić wygląd i dopasowanie elementów aerodynamicznych. Przednie splittery będą projektowane indywidualnie dla niemal każdego auta, ulepszenia obejmą także tylne skrzydła i progi boczne, a poszczególne elementy (np. wsporniki czy płyty) będzie można malować osobno. Dzięki nowemu narzędziu deweloperskiemu części aero będą lepiej dopasowane do punktów montażowych, co przełoży się na bardziej realistyczny wygląd. Co ciekawe, haki holownicze również będzie można malować. Twórcy z Playground Games zapowiadają także bardziej intuicyjne menu lakierowania (mniej kliknięć), ponad 100 nowych wzorów felg od oficjalnych producentów, ulepszone modele opon i ich zużycia oraz nowe shadery poprawiające wygląd reflektorów. Dodatkowo gracze będą mogli personalizować własne garaże, a ich projekty będzie się dało udostępniać online innym użytkownikom. Jedną z najbardziej nietypowych nowości są swapy silników motocyklowych. Będą dostępne wyłącznie dla tzw. kei carów do 660 cm3. Jednostki napędowe osiągną znacznie wyższe obroty niż klasyczne silniki samochodowe, a zmiany będą odczuwalne także w warstwie dźwiękowej.

W grze pojawi się również więcej specjalnych samochodów typu Forza Edition, czyli unikalnych konstrukcji z niestandardowym nadwoziem, silnikiem i wnętrzem. Przykładowe projekty to między innymi Mazda Miata z silnikiem V10 twin-turbo, zmodyfikowana Mazda RX-3 oraz Nissan S-Cargo z centralną pozycją kierowcy. Pojazdy te będzie można zdobyć poprzez rzadkie losowania lub specjalne wydarzenia w świecie gry. Forza Horizon 6 wyraźnie inspiruje się japońską sceną motoryzacyjną, obejmującą takie style jak Kaido Racers, Kanjozoku, Itasha i Kyusha. Dzięki temu gracze mają otrzymać niemal nieograniczone możliwości wyrażenia własnego stylu, niezależnie od tego, czy preferują klasykę, ekstremalny tuning czy bardziej artystyczne projekty. Poniżej możecie zobaczyć cały materiał o tuningu i przekonać się jak wygląda to w praktyce: