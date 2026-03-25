Forza Horizon 6 wjeżdża na ostatnią prostą. Twórcy ujawnili wymagania gry na PC

Wymagania sprzętowe Forza Horizon 6 na PC zaprezentowane
Playground Games udostępniło zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe gry Forza Horizon 6. Oprócz tego deweloperzy przedstawili również dwie inne konfiguracje – „Extreme” oraz „Extreme RT”. Dodatkowo wspomniano też o kluczowych cechach wersji na PC, w tym m.in. wsparciu dla ultraszerokich monitorów czy obsługi takich technologii jak Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3+4 czy Intel XeSS 2.1.
Forza Horizon 6 – minimalne wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 10 lub Windows 11;
Procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 1600;
Dodatkowe uwagi: Niskie ustawienia graficzne, rozdzielczość 1080p i 60 FPS.
Forza Horizon 6 – zalecane wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 10 lub Windows 11;
Procesor: Intel Core i5-12400F lub AMD Ryzen 5 5600X;
Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580;
Pamięć RAM: 16 GB;
Dysk twardy: SSD;
Dodatkowe uwagi: Wysokie ustawienia graficzne, rozdzielczość 1440p i 60 FPS.
Forza Horizon 6 – „ekstremalne” wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 10 lub Windows 11;
Procesor: Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 7 7700X;
Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti lub AMD Radeon RX 7900 XT;
Pamięć RAM: 24 GB;
Dysk twardy: NVMe SSD;
Dodatkowe uwagi: „Ekstremalne” ustawienia graficzne, rozdzielczość 4K i 60 FPS.
Forza Horizon 6 – „ekstremalne RT” wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 10 lub Windows 11;
Procesor: Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 7 7700X;
Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti lub AMD Radeon RX 9070 XT;
Pamięć RAM: 32 GB;
Dysk twardy: NVMe SSD;
Dodatkowe uwagi: „Ekstremalne RT” ustawienia graficzne (włączony ray tracing), rozdzielczość 4K (skalowana) i 60 FPS.
Na koniec przypomnijmy, że premiera Forza Horizon 6 zaplanowana jest na 19 maja 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia Playground Games zadebiutuje we wspomnianym terminie na PC i Xbox Series X/S. Później, ale jeszcze w tym roku, nowa odsłona serii Forza Horizon ma natomiast trafić w ręce użytkowników PlayStation 5.
