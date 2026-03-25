Zaloguj się lub Zarejestruj

Forza Horizon 6 wjeżdża na ostatnią prostą. Twórcy ujawnili wymagania gry na PC

Mikołaj Ciesielski
2026/03/25 17:35
0
0

Playground Games przygotowuje użytkowników komputerów osobistych na premierę nowej odsłony serii Forza Horizon.

Twórcy gry Forza Horizon 6 zaprezentowali nowe opcje personalizacji oraz tuningu samochodów. Dzisiaj natomiast w sieci pojawiły się szczegóły, które powinny zainteresować wszystkich użytkowników komputerów osobistych czekających na wspomnianą produkcję. Deweloperzy ze studia Playground Games ujawnili bowiem oficjalne wymagania sprzętowe szóstej odsłony serii Forza Horizon na PC.

Wymagania sprzętowe Forza Horizon 6 na PC zaprezentowane

Playground Games udostępniło zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe gry Forza Horizon 6. Oprócz tego deweloperzy przedstawili również dwie inne konfiguracje – „Extreme” oraz „Extreme RT”. Dodatkowo wspomniano też o kluczowych cechach wersji na PC, w tym m.in. wsparciu dla ultraszerokich monitorów czy obsługi takich technologii jak Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3+4 czy Intel XeSS 2.1.

Forza Horizon 6 – minimalne wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 10 lub Windows 11;
  • Procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 1600;
  • Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380;
  • Pamięć RAM: 16 GB;
  • Dysk twardy: SSD;
  • Dodatkowe uwagi: Niskie ustawienia graficzne, rozdzielczość 1080p i 60 FPS.

Forza Horizon 6 – zalecane wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 10 lub Windows 11;
  • Procesor: Intel Core i5-12400F lub AMD Ryzen 5 5600X;
  • Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580;
  • Pamięć RAM: 16 GB;
  • Dysk twardy: SSD;
  • Dodatkowe uwagi: Wysokie ustawienia graficzne, rozdzielczość 1440p i 60 FPS.

GramTV przedstawia:

Forza Horizon 6 – „ekstremalne” wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 10 lub Windows 11;
  • Procesor: Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 7 7700X;
  • Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti lub AMD Radeon RX 7900 XT;
  • Pamięć RAM: 24 GB;
  • Dysk twardy: NVMe SSD;
  • Dodatkowe uwagi: „Ekstremalne” ustawienia graficzne, rozdzielczość 4K i 60 FPS.

Forza Horizon 6 – „ekstremalne RT” wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 10 lub Windows 11;
  • Procesor: Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 7 7700X;
  • Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti lub AMD Radeon RX 9070 XT;
  • Pamięć RAM: 32 GB;
  • Dysk twardy: NVMe SSD;
  • Dodatkowe uwagi: „Ekstremalne RT” ustawienia graficzne (włączony ray tracing), rozdzielczość 4K (skalowana) i 60 FPS.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Forza Horizon 6 zaplanowana jest na 19 maja 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia Playground Games zadebiutuje we wspomnianym terminie na PC i Xbox Series X/S. Później, ale jeszcze w tym roku, nowa odsłona serii Forza Horizon ma natomiast trafić w ręce użytkowników PlayStation 5.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://forza.net/pl-PL/news/forza-horizon-6-pc-experience

Tagi:

News
PC
Microsoft
wymagania sprzętowe
wyścigi
minimalne wymagania sprzętowe
wymagania
zalecane wymagania sprzętowe
Playground Games
samochody
otwarty świat
gry wyścigowe
Xbox Game Studios
Forza Horizon 6
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112