Dragon Ball doczeka się remake’u? Tego chce jeden z twórców serii

Oryginalne anime Dragon Ball powstało w 1986 roku i dzisiaj jest dosyć trudne do oglądania. Nie tylko ze względu na archaiczną oprawę wizualną, ale również samą historię pełną różnych dłużyzn i nieciekawych wątków. Dlatego też niektórzy fani pierwszych przygód Goku zaczęli marzyć o pełnoprawnym remake’u serii. Jeden z twórców anime jest otwarty na taki pomysł.

Dragon Ball – seria doczeka się remake’u? Tego chcą fani i jeden z twórców

W wywiadzie przeprowadzonym przez francuską grupę DB Times z Katsuyoshim Nakatsuru, artystą odpowiedzialnym za stworzenie postaci, zapytano go o ewentualny remake Dragon Balla i czy chciałby wziąć w nim udział. Nakatsuru odpowiedział, że byłby chętny na ten pomysł, gdyby mógł coś wnieść do odświeżonej serii. Dodał, że otwiera to „nowe możliwości”. Nakatsuru zaznaczył również, że nie miałby nic przeciwko, gdyby projekt ruszył bez jego udziału.