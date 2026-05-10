Zna Unreal Engine od środka, teraz chce z nim "walczyć". Powstaje Immense Engine

Maciej Petryszyn
2026/05/10 21:00
Jeżeli chodzi o rynek silników graficznych, to ten został w dużej mierze zdominowany przez Unreal Engine 5. Pomimo wszystkich problemów z nim związanych.

Pytanie, czy ktoś jest w stanie zagrozić pozycji hegemona? Może i nie, ale kto broni próbować.

Unreal Engine
Immense Engine konkurencją dla Unreal Engine?

Taką właśnie próbę podejmuje Arjan Brussee. Holender to bardzo doświadczony deweloper, który był jednym z tych, którzy w 2000 roku powołali do życia Guerrilla Games. Potem trafił do podległego EA Games studia Visceral Games, a następnie do Epic Games, do której to firmy powrócił po 20 latach przerwy. Co istotne, w Epic pełnił rolę globalnego dyrektora ds. zarządzania produktem Unreal Engine, można więc powiedzieć, że zna “wroga” od podszewki. Teraz postanowił rzucić mu rękawicę.

W podcaście De Technoloog Brussee opowiedział o swoim najnowszym projekcie, którym jest Immense Engine, mający być europejską alternatywą dla Unreal Engine. Warto wspomnieć, że 64-latek widzi perspektywy, by jego silnik znalazł zastosowanie nie tylko w gamingu, ale również w obronności czy logistyce. Dodatkowo chciałby on, by engine był w pełni zintegrowany ze sztuczną inteligencją.

Wzrost znaczenia AI oznacza, że musimy podejść do rozwoju tego rodzaju kluczowego oprogramowania w inny sposób. Jako wyga z wizją tego, jak powinny działać rzeczy, widzę tam szanse... Jeśli jesteś sprytny i wiesz, jak zaprzęgnąć do pracy dobrą strukturę agentów AI, możesz wykonać pracę dziesięciu lub piętnastu osób – stwierdził Brussee.

O tym, że Unreal Engine 5 nastręcza problemów nie tylko użytkownikom, ale i deweloperom napisano już wiele. Na przykład wydanie stworzonej na tym silniku gry, która na konsoli Nintendo Switch 2 wyciągałaby stabilne 30 klatek na sekundę, bywa kłopotliwe. Z drugiej strony UE5 daje małym zespołom większe możliwości. I to takie, że można stworzyć nawet hit pokroju Clair Obscur: Expedition 33.

Źródło:https://insider-gaming.com/former-epic-games-exec-building-european-alternative-to-unreal-engine/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

