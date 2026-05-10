Zna Unreal Engine od środka, teraz chce z nim "walczyć". Powstaje Immense Engine

Jeżeli chodzi o rynek silników graficznych, to ten został w dużej mierze zdominowany przez Unreal Engine 5. Pomimo wszystkich problemów z nim związanych.

Pytanie, czy ktoś jest w stanie zagrozić pozycji hegemona? Może i nie, ale kto broni próbować.

Immense Engine konkurencją dla Unreal Engine?

Taką właśnie próbę podejmuje Arjan Brussee. Holender to bardzo doświadczony deweloper, który był jednym z tych, którzy w 2000 roku powołali do życia Guerrilla Games. Potem trafił do podległego EA Games studia Visceral Games, a następnie do Epic Games, do której to firmy powrócił po 20 latach przerwy. Co istotne, w Epic pełnił rolę globalnego dyrektora ds. zarządzania produktem Unreal Engine, można więc powiedzieć, że zna “wroga” od podszewki. Teraz postanowił rzucić mu rękawicę.