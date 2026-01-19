Zaloguj się lub Zarejestruj

Unreal Engine 5 prawdziwym wyzwaniem dla deweloperów. Nawet 30 FPS-ów na Switchu 2 jest problemem

Mikołaj Berlik
2026/01/19 14:30
Studio Wildcard potwierdza, że port ARK: Survival Ascended na Nintendo Switch 2 jest możliwy wyłącznie dzięki ogromnym usprawnieniom w Unreal Engine 5.7.

Nintendo Switch 2 jest oczywiście wyraźnym krokiem naprzód pod względem mocy, jednak nie każda nowoczesna gra poradzi sobie na tej platformie bez kompromisów. Twórcy ARK: Survival Ascended ujawnili, że prace nad portem trwają, ale projekt od początku był na granicy technicznych możliwości sprzętu.

ARK: Survival Ascended
ARK: Survival Ascended

ARK: Survival Ascended – techniczne wyzwania Switcha 2

Jeremy Stieglitz, współreżyser i główny programista gry, przyznał, że dopiero Unreal Engine 5.7 zapewnił wystarczający wzrost wydajności, by wersja na Switcha 2 w ogóle miała sens. Wewnętrzne testy pokazały wzrost liczby klatek o 33–40 procent, jednak nawet to nie gwarantuje stabilnych 30 FPS. Obecnie gra działa w okolicach 20 klatek na sekundę i pozostaje wyraźnie ograniczona przez GPU konsoli.

Studio chce zachować kluczowe technologie, takie jak Lumen i Nanite, by gra wizualnie zbliżała się do wersji z PS5 i Xbox Series X, choć w niższej rozdzielczości – 1080p w trybie przenośnym i 1440p po zadokowaniu. Właśnie dlatego Wildcard eksperymentuje z Frame Generation, rozważając zarówno NVIDIA DLSS, jak i AMD FSR 3.1, mimo że wsparcie tych rozwiązań na Switchu 2 pozostaje niepewne.

GramTV przedstawia:

Twórcy podkreślają, że jeśli ARK: Survival Ascended trafi na Nintendo Switch 2, będzie to pełnoprawna, cross-platformowa wersja gry, a nie okrojony port jak w przypadku pierwszego Switcha. Data premiery nie została jeszcze ustalona, lecz studio liczy, że projekt uda się doprowadzić do końca jeszcze w tym roku.

Źródło:https://wccftech.com/nintendo-switch-2-port-asa-only-doable-ue-5-7-says-ark-dev-studio-trying-to-get-fg-running/

Tagi:

News
Nintendo
Unreal Engine
ARK
Unreal Engine 5
problemy techniczne
Ark: Survival Ascended
problemy
Nintendo Switch 2
