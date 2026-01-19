Unreal Engine 5 prawdziwym wyzwaniem dla deweloperów. Nawet 30 FPS-ów na Switchu 2 jest problemem

Nintendo Switch 2 jest oczywiście wyraźnym krokiem naprzód pod względem mocy, jednak nie każda nowoczesna gra poradzi sobie na tej platformie bez kompromisów. Twórcy ARK: Survival Ascended ujawnili, że prace nad portem trwają, ale projekt od początku był na granicy technicznych możliwości sprzętu.

ARK: Survival Ascended – techniczne wyzwania Switcha 2

Jeremy Stieglitz, współreżyser i główny programista gry, przyznał, że dopiero Unreal Engine 5.7 zapewnił wystarczający wzrost wydajności, by wersja na Switcha 2 w ogóle miała sens. Wewnętrzne testy pokazały wzrost liczby klatek o 33–40 procent, jednak nawet to nie gwarantuje stabilnych 30 FPS. Obecnie gra działa w okolicach 20 klatek na sekundę i pozostaje wyraźnie ograniczona przez GPU konsoli.