Wiedźmin 4 jednak bez nowego pokazu na Unreal Fest? Deweloper z CD Projekt Red prostuje swoje słowa

Wiedźmin 4 – CD Projekt Red nie potwierdza, że gra będzie obecna na Unreal Fest 2026
W trakcie rozmowy Pietras wspomniał o technologiach prezentowanych na Unreal Fest. Fragment jego wypowiedzi został przez część słuchaczy zinterpretowany jako zapowiedź kolejnego pokazu Wiedźmina 4 jeszcze w tym roku. W efekcie w mediach społecznościowych i na Reddicie szybko pojawiły się informacje sugerujące kolejną prezentację gry.
Nawet na tym etapie, przy tak wielu technologiach, które zaprezentowaliśmy na Unreal Fest i myślę, że w tym roku i chyba… w zeszłym roku, pozwala nam to faktycznie, wiecie, przesuwać granice – powiedział Pietras.
Przedstawiciele CD Projekt Red szybko wyjaśnili pomyłkę. Przyznali, że doszło do przejęzyczenia, a obecnie studio nie potwierdza, że będzie obecne na tegorocznym Unreal Fest. Tym samym Wiedźmina 4 może zabraknąć na nadchodzącej imprezie Epic Games, która odbędzie się już w dniach 16-18 czerwca.
Maciej Pietras postanowił doprecyzować swoją wypowiedź za sprawą postu w serwisie X. Przeprosił za swoje przejęzyczenie w podcaście.
Dziękuję wszystkim, którzy słuchali 26. odcinka AnsweRED Podcast. Szybkie wyjaśnienie. Odnosiłem się do zeszłorocznego technologicznego dema Wiedźmina 4 na Unreal Fest i do niczego więcej. Zwracam na to uwagę, ponieważ wygląda na to, że pojawiają się nagłówki wprowadzające ludzi w błąd. Przepraszam za przejęzyczenie.
