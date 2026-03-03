Wiedźmin 4 jednak bez nowego pokazu na Unreal Fest? Deweloper z CD Projekt Red prostuje swoje słowa

Jeszcze pod koniec lutego pojawił się nowy odcinek podcastu AnsweRED, w którym Maciej Pietras, reżyser animacji w CD Projekt Red, miał potwierdzić, że Wiedźmin 4 obecny będzie na tegorocznym Unreal Fest. W ubiegłym roku gra doczekała się długiego dema technologicznego, które pokazywało, jak polskie studio wyobraża sobie nową część flagowej serii, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oferowanych przez Unreal Engine. Okazuje się jednak, że doszło do zwykłej pomyłki.

Wiedźmin 4 – CD Projekt Red nie potwierdza, że gra będzie obecna na Unreal Fest 2026

W trakcie rozmowy Pietras wspomniał o technologiach prezentowanych na Unreal Fest. Fragment jego wypowiedzi został przez część słuchaczy zinterpretowany jako zapowiedź kolejnego pokazu Wiedźmina 4 jeszcze w tym roku. W efekcie w mediach społecznościowych i na Reddicie szybko pojawiły się informacje sugerujące kolejną prezentację gry.