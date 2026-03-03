Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 4 jednak bez nowego pokazu na Unreal Fest? Deweloper z CD Projekt Red prostuje swoje słowa

Radosław Krajewski
2026/03/03 14:21
Obecnie polskie studio nie potwierdziło, że będzie obecne na imprezie organizowanej przez Epic Games.

Jeszcze pod koniec lutego pojawił się nowy odcinek podcastu AnsweRED, w którym Maciej Pietras, reżyser animacji w CD Projekt Red, miał potwierdzić, że Wiedźmin 4 obecny będzie na tegorocznym Unreal Fest. W ubiegłym roku gra doczekała się długiego dema technologicznego, które pokazywało, jak polskie studio wyobraża sobie nową część flagowej serii, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oferowanych przez Unreal Engine. Okazuje się jednak, że doszło do zwykłej pomyłki.

Wiedźmin 4 – CD Projekt Red nie potwierdza, że gra będzie obecna na Unreal Fest 2026

W trakcie rozmowy Pietras wspomniał o technologiach prezentowanych na Unreal Fest. Fragment jego wypowiedzi został przez część słuchaczy zinterpretowany jako zapowiedź kolejnego pokazu Wiedźmina 4 jeszcze w tym roku. W efekcie w mediach społecznościowych i na Reddicie szybko pojawiły się informacje sugerujące kolejną prezentację gry.

Nawet na tym etapie, przy tak wielu technologiach, które zaprezentowaliśmy na Unreal Fest i myślę, że w tym roku i chyba… w zeszłym roku, pozwala nam to faktycznie, wiecie, przesuwać granice – powiedział Pietras.

Przedstawiciele CD Projekt Red szybko wyjaśnili pomyłkę. Przyznali, że doszło do przejęzyczenia, a obecnie studio nie potwierdza, że będzie obecne na tegorocznym Unreal Fest. Tym samym Wiedźmina 4 może zabraknąć na nadchodzącej imprezie Epic Games, która odbędzie się już w dniach 16-18 czerwca.

GramTV przedstawia:

Maciej Pietras postanowił doprecyzować swoją wypowiedź za sprawą postu w serwisie X. Przeprosił za swoje przejęzyczenie w podcaście.

Dziękuję wszystkim, którzy słuchali 26. odcinka AnsweRED Podcast. Szybkie wyjaśnienie. Odnosiłem się do zeszłorocznego technologicznego dema Wiedźmina 4 na Unreal Fest i do niczego więcej. Zwracam na to uwagę, ponieważ wygląda na to, że pojawiają się nagłówki wprowadzające ludzi w błąd. Przepraszam za przejęzyczenie.

Tagi:

News
CD Projekt RED
RPG
pokaz
Unreal Engine
The Witcher
Wiedźmin 4
Unreal Engine 5
Unreal Fest
Maciej Pietras
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

