Zaloguj się lub Zarejestruj

The Elder Scrolls 6 na Creation Engine 3. Twórcy są zadowoleni z kierunku rozwoju projektu

Patrycja Pietrowska
2026/02/19 08:30
0
0

Nowe informacje o Elder Scrolls 6.

Todd Howard podzielił się bardziej konkretnymi informacjami dotyczącymi prac nad The Elder Scrolls 6. W rozmowie z Kinda Funny Games potwierdził, że produkcja tworzona jest na Creation Engine 3, czyli nowej wersji technologii rozwijanej przez Bethesdę w ostatnich latach. Jak zaznaczył, studio intensywnie modernizowało wcześniejszą iterację silnika, która napędzała Starfield, aby przygotować fundament pod kolejne projekty, w tym szóstą odsłonę kultowej serii.

The Elder Scrolls 6
The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 powstaje na Creation Engine 3. Todd Howard zdradza postępy

Howard podkreślił, że prace nad Creation Engine 3 trwały przez kilka ostatnich lat i zespół zbliża się do istotnego kamienia milowego w procesie produkcyjnym. Dyrektor projektu zwrócił uwagę, że The Elder Scrolls 6 oznacza powrót do formuły, z której studio było najbardziej znane. Według Howarda wcześniejsze produkcje, takie jak Fallout 76 czy Starfield, stanowiły pewne odejście od klasycznego modelu eksploracji świata. Prace nad nową odsłoną mają przywrócić charakterystyczną strukturę, w której gracz stopniowo odkrywa otoczenie i doświadcza świata w sposób kojarzony z wcześniejszymi hitami studia.

Pod wieloma względami Fallout 76 i Starfield były pewnym kreatywnym odejściem od tego klasycznego stylu Elder Scrolls i Fallout, w którym eksploruje się świat w określony sposób. Wracając teraz do The Elder Scrolls 6, powracamy do tej klasycznej formuły, za którą tęskniliśmy i którą znamy naprawdę bardzo dobrze.

Mamy styl gier, który bardzo lubimy i którego ludzie od nas oczekują, a jednocześnie wciąż pozostaje w nim dużo przestrzeni na innowacje, tak aby po wejściu do świata gracz miał wrażenie, że doświadcza go po raz pierwszy. Jesteśmy zadowoleni z kierunku, w jakim zmierza Elder Scrolls 6.

GramTV przedstawia:

Mimo pozytywnych sygnałów dotyczących postępów Howard nie ukrywa, że na premierę trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie The Elder Scrolls 6 pozostaje projektem bez określonego okna premiery, lecz ujawnienie informacji o silniku oraz postępach rozwoju daje fanom pierwszy od dawna bardziej konkretny obraz stanu produkcji.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-elder-scrolls-6-developed-on-creation-engine-3-team-is-happy-where-its-headed

Tagi:

News
Bethesda
Todd Howard
silnik
The Elder Scrolls VI
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112