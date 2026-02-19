The Elder Scrolls 6 na Creation Engine 3. Twórcy są zadowoleni z kierunku rozwoju projektu

Todd Howard podzielił się bardziej konkretnymi informacjami dotyczącymi prac nad The Elder Scrolls 6. W rozmowie z Kinda Funny Games potwierdził, że produkcja tworzona jest na Creation Engine 3, czyli nowej wersji technologii rozwijanej przez Bethesdę w ostatnich latach. Jak zaznaczył, studio intensywnie modernizowało wcześniejszą iterację silnika, która napędzała Starfield, aby przygotować fundament pod kolejne projekty, w tym szóstą odsłonę kultowej serii.

The Elder Scrolls 6 powstaje na Creation Engine 3. Todd Howard zdradza postępy

Howard podkreślił, że prace nad Creation Engine 3 trwały przez kilka ostatnich lat i zespół zbliża się do istotnego kamienia milowego w procesie produkcyjnym. Dyrektor projektu zwrócił uwagę, że The Elder Scrolls 6 oznacza powrót do formuły, z której studio było najbardziej znane. Według Howarda wcześniejsze produkcje, takie jak Fallout 76 czy Starfield, stanowiły pewne odejście od klasycznego modelu eksploracji świata. Prace nad nową odsłoną mają przywrócić charakterystyczną strukturę, w której gracz stopniowo odkrywa otoczenie i doświadcza świata w sposób kojarzony z wcześniejszymi hitami studia.