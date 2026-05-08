MXGP 26 oficjalnie zapowiedziane. Seria przechodzi na Unreal Engine 5

Czy zgodnie z obietnicami Nacon, growe MXGP odbije się od dna?

MXGP 26 zostało oficjalnie ujawnione, a twórcy zapowiadają ogromne zmiany po bardzo chłodno przyjętym MXGP 24. Możecie przeczytać naszą recenzję, która może być tego potwierdzeniem. Najważniejszą nowością jest przejście na silnik Unreal Engine 5, który ma zapewnić zdecydowanie lepszą oprawę wizualną i bardziej realistyczną fizykę jazdy. Zapowiedziano MXGP 26 Gdy Nacon zdobyło prawa do tworzenia oficjalnej gry mistrzostw świata FIM Motocross, początek współpracy okazał się wyjątkowo trudny. MXGP 24 spotkało się z bardzo negatywnym odbiorem ze strony graczy i mediów. Krytykowano przede wszystkim sztywne prowadzenie motocykli oraz przestarzałą grafikę. Skala niezadowolenia była na tyle duża, że seria zrobiła sobie roczną przerwę. Za kulisami francuski wydawca pracował jednak nad gruntowną przebudową marki. Już w lutym potwierdzono, że seria powróci w 2026 roku, a teraz ujawniono pierwsze szczegóły nowej odsłony.

Podobnie jak w przypadku nowej gry WRC od Nacon, także MXGP 26 porzuca autorski KT Engine wykorzystywany w poprzedniej części i przechodzi na Unreal Engine 5. To kolejny znak, że firma chce znacząco podnieść jakość swoich gier wyścigowych. Zmianie uległo również samo studio odpowiedzialne za produkcję. Tym razem za grę odpowiada wyłącznie Artefacts Studio. W przypadku MXGP 24 projekt powstawał we współpracy z KT Racing. Twórcy obiecują znacznie bardziej szczegółowe i dynamicznie deformujące się nawierzchnie torów, a także realistyczniejsze animacje zawodników. W grze znajdzie się oczywiście pełna lista zawodników oraz zespołów z sezonu 2026 mistrzostw świata motocrossu. Producent gry, Romain Paolillo, podkreśla, że ogrom pracy poświęcono fizyce jazdy: Oczywiście pracowaliśmy również nad fizyką i rozwijaliśmy wszystko tak, aby spełnić oczekiwania wobec gry. Przebudowaliśmy wszystko od podstaw. Nie wykorzystaliśmy niczego z fizyki MXGP 24, aby mieć pewność, że motocykl i zawodnik będą kontrolowani w zupełnie nowy sposób.

Paolillo dodaje, że gracze mają otrzymać możliwość wykonywania bardziej realistycznych whipów i scrubów, a kontrola motocykla w powietrzu ma być znacznie precyzyjniejsza. Dużą rolę odegra również deformacja toru. Koleiny, nierówności i bandy mają przekazywać więcej informacji do motocykla, poprawiając wyczucie jazdy. Pierwszy materiał z rozgrywki zaprezentowano na bazie wczesnej wersji alfa. Mimo że produkcja wciąż znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie, już teraz można zauważyć przebudowany interfejs HUD, znacznie większy zasięg renderowania otoczenia oraz naturalniejsze animacje zawodników i ich strojów. Na obecnym etapie nie pokazano jednak jeszcze rywalizacji SI ani bardziej zaawansowanego modelu zachowania motocykli w powietrzu. Nacon potwierdziło również, że w ostatnich tygodniach i miesiącach odbyło się kilka zamkniętych testów gry. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale MXGP 26 nadal planowane jest na ten rok i ma trafić na najpopularniejsze platformy.