Zmiana stylu graficznego Borderlands kosztowała 50 mln dolarów. „Bez tego nie byłoby hitu”

Zelnick przyznał w wywiadzie, że zmiana była jednym z najbardziej ryzykownych ruchów w historii projektu . Gra była już blisko ukończenia, gdy zapadła decyzja o całkowitym przebudowaniu oprawy graficznej. Pierwotnie projekt miał przypominać inne mroczne strzelanki ery Xbox 360, jednak uznano, że nie wyróżnia się wystarczająco na tle konkurencji.

Seria Borderlands mogła wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie decyzja o last-minute zmianie stylu graficznego. Jak ujawnił szef Take-Two Interactive Strauss Zelnick, rewolucja wizualna kosztowała firmę około 50 milionów dolarów.

Zagłębiłem się w temat i dokładnie się z tym zapoznałem. W końcu poparłem tę decyzję. I tak powstał tytuł „Borderlands”. Gdybyśmy tego nie zrobili, „Borderlands” nie odniosłoby sukcesu. A była to decyzja nieoczywista. I mogę was niemal zapewnić, że nikt inny w branży by tego nie zrobił.

Po decyzji o przebudowie gra otrzymała charakterystyczny styl cel-shading, który stał się znakiem rozpoznawczym całej serii Borderlands. Zmiana nie tylko zwiększyła koszty produkcji, ale też opóźniła premierę o ponad rok. Mimo to, jak podkreśla Zelnick, bez tej decyzji marka mogłaby nigdy nie osiągnąć sukcesu.

Według szefa Take-Two wielu wydawców nie zdecydowałoby się na tak kosztowną ingerencję na końcowym etapie produkcji. W tym przypadku jednak ryzyko okazało się kluczowe dla stworzenia jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii looter shooterów.

Najnowsza odsłona serii, Borderlands 4, ukazała się 12 września ubiegłego roku. Tytuł możemy sprawdzić na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Niestety, na wersję na Nintendo Switch 2 przyjdzie nam jeszcze poczekać.