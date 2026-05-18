Zmiana stylu graficznego Borderlands kosztowała 50 mln dolarów. „Bez tego nie byłoby hitu”

Mikołaj Berlik
2026/05/18 16:00
Szef Take-Two Interactive ujawnia kulisy decyzji, która zmieniła serię.

Seria Borderlands mogła wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie decyzja o last-minute zmianie stylu graficznego. Jak ujawnił szef Take-Two Interactive Strauss Zelnick, rewolucja wizualna kosztowała firmę około 50 milionów dolarów.

Borderlands 4
Borderlands – „To było szalone" – kulisy decyzji

Zelnick przyznał w wywiadzie, że zmiana była jednym z najbardziej ryzykownych ruchów w historii projektu. Gra była już blisko ukończenia, gdy zapadła decyzja o całkowitym przebudowaniu oprawy graficznej. Pierwotnie projekt miał przypominać inne mroczne strzelanki ery Xbox 360, jednak uznano, że nie wyróżnia się wystarczająco na tle konkurencji.

Po decyzji o przebudowie gra otrzymała charakterystyczny styl cel-shading, który stał się znakiem rozpoznawczym całej serii Borderlands. Zmiana nie tylko zwiększyła koszty produkcji, ale też opóźniła premierę o ponad rok. Mimo to, jak podkreśla Zelnick, bez tej decyzji marka mogłaby nigdy nie osiągnąć sukcesu.

Zagłębiłem się w temat i dokładnie się z tym zapoznałem. W końcu poparłem tę decyzję. I tak powstał tytuł „Borderlands”. Gdybyśmy tego nie zrobili, „Borderlands” nie odniosłoby sukcesu. A była to decyzja nieoczywista. I mogę was niemal zapewnić, że nikt inny w branży by tego nie zrobił.

Według szefa Take-Two wielu wydawców nie zdecydowałoby się na tak kosztowną ingerencję na końcowym etapie produkcji. W tym przypadku jednak ryzyko okazało się kluczowe dla stworzenia jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii looter shooterów.

Najnowsza odsłona serii, Borderlands 4, ukazała się 12 września ubiegłego roku. Tytuł możemy sprawdzić na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Niestety, na wersję na Nintendo Switch 2 przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/borderlands/borderlands-last-minute-art-style-change-cost-the-company-usd50-million-take-two-ceo-says-borderlands-wouldnt-have-been-a-hit/

