Dlaczego gracze wracają do Fallout 76? Bethesda wskazuje powód

Mimo burzliwej premiery w 2018 roku Fallout 76 nadal rozwija się i zdobywa kolejnych graczy. Twórcy ze Bethesda Game Studios tłumaczą, co stoi za długowiecznością tej produkcji.

Fallout 76 – społeczność ważniejsza niż wszystko inne

Podczas BAFTA Games Awards głos w sprawie zabrał dyrektor kreatywny gry, Jon Rush. Jego zdaniem kluczowym elementem sukcesu jest społeczność skupiona wokół tytułu. Gracze, którzy trafiają do Fallout 76, często są zaskoczeni poziomem współpracy i pozytywnych interakcji, co wyróżnia grę na tle innych produkcji online. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę trudne początki. W momencie premiery Fallout 76 spotkało się z falą krytyki – zarzucano mu brak zawartości, błędy techniczne i odbieganie od klasycznej formuły serii. Z czasem jednak gra była systematycznie rozwijana i otrzymywała kolejne aktualizacje, które znacząco poprawiły jej odbiór.