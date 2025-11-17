Katastrofa wyczekiwanej strzelanki na PC. Twórcy mimo wszystko myślą o wersji na konsole?

Escape from Tarkov zaliczył dramatyczny debiut na Steam, ale twórcy się nie poddają.
Premiera Escape from Tarkov w wersji 1.0 na Steam miała być momentem celebracji dla społeczności, która od lat czekała na pełne wydanie. Zamiast tego gracze mówią o katastrofie. Produkcja Battlestate Games zebrała na platformie bardzo mieszane opinie, a recenzje wskazują na fatalną optymalizację, liczne błędy i poważne problemy techniczne. To jeden z najbardziej burzliwych debiutów roku na PC.
Escape from Tarkov – twórcy komentują plany konsolowe
Mimo krytyki Battlestate Games nie zamierza się zatrzymywać. W rozmowie z wccftech dyrektor gry Nikita Buyanov przyznał, że studio rozważa przeniesienie Escape from Tarkov na konsole. Deweloper podkreślił, że jednym z największych wyzwań będzie stworzenie intuicyjnego sterowania na kontrolerze, które sprosta charakterystycznym mechanizmom gry.
Tak, rozważamy możliwość przeniesienia gry na konsole. Myślę, że kiedy zaczniemy nad tym pracować, zaimplementujemy pełną obsługę kontrolera. Jest to bardzo poważne i interesujące wyzwanie projektowe – stworzenie wygodnego sterowania, uwzględniającego wszystkie unikalne mechanizmy Tarkova.
GramTV przedstawia:
Buyanov zdradził, że prace nad wersjami konsolowymi jeszcze się nie rozpoczęły. Twórcy chcą najpierw dopracować założenia dotyczące obsługi kontrolera, zanim w ogóle podejmą decyzję o pełnym starcie projektu. To oznacza, że ewentualne wydanie na PS5 i Xbox Series X|S znajduje się na bardzo wczesnym etapie i w praktyce może być odległe o lata.
Choć Escape from Tarkov na PC zmaga się z lawiną problemów technicznych, studio wciąż patrzy w przyszłość. Gracze zastanawiają się jednak, czy Battlestate Games będzie w stanie odzyskać zaufanie społeczności przed podjęciem pracy nad wersjami konsolowymi. Szczególnie że doprowadzenie edycji PC do obecnego stanu zajęło twórcom wiele lat i nadal nie spełnia oczekiwań dużej części fanów.
Wszystko wskazuje na to, że choć wizja Tarkova na PS5 i Xbox Series X|S istnieje, to realizacja może być wyjątkowo odległa – a sukces projektu będzie zależał od tego, jak szybko twórcy uporają się z obecnym kryzysem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!