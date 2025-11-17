Katastrofa wyczekiwanej strzelanki na PC. Twórcy mimo wszystko myślą o wersji na konsole?

Mimo krytyki Battlestate Games nie zamierza się zatrzymywać. W rozmowie z wccftech dyrektor gry Nikita Buyanov przyznał, że studio rozważa przeniesienie Escape from Tarkov na konsole. Deweloper podkreślił, że jednym z największych wyzwań będzie stworzenie intuicyjnego sterowania na kontrolerze, które sprosta charakterystycznym mechanizmom gry.

Premiera Escape from Tarkov w wersji 1.0 na Steam miała być momentem celebracji dla społeczności, która od lat czeka ła na pełne wydanie. Zamiast tego gracze mówią o katastrofie. Produkcja Battlestate Games zebrała na platformie bardzo mieszane opinie , a recenzje wskazują na fatalną optymalizację, liczne błędy i poważne problemy techniczne. To jeden z najbardziej burzliwych debiutów roku na PC.

Tak, rozważamy możliwość przeniesienia gry na konsole. Myślę, że kiedy zaczniemy nad tym pracować, zaimplementujemy pełną obsługę kontrolera. Jest to bardzo poważne i interesujące wyzwanie projektowe – stworzenie wygodnego sterowania, uwzględniającego wszystkie unikalne mechanizmy Tarkova.

Buyanov zdradził, że prace nad wersjami konsolowymi jeszcze się nie rozpoczęły. Twórcy chcą najpierw dopracować założenia dotyczące obsługi kontrolera, zanim w ogóle podejmą decyzję o pełnym starcie projektu. To oznacza, że ewentualne wydanie na PS5 i Xbox Series X|S znajduje się na bardzo wczesnym etapie i w praktyce może być odległe o lata.

Choć Escape from Tarkov na PC zmaga się z lawiną problemów technicznych, studio wciąż patrzy w przyszłość. Gracze zastanawiają się jednak, czy Battlestate Games będzie w stanie odzyskać zaufanie społeczności przed podjęciem pracy nad wersjami konsolowymi. Szczególnie że doprowadzenie edycji PC do obecnego stanu zajęło twórcom wiele lat i nadal nie spełnia oczekiwań dużej części fanów.

Wszystko wskazuje na to, że choć wizja Tarkova na PS5 i Xbox Series X|S istnieje, to realizacja może być wyjątkowo odległa – a sukces projektu będzie zależał od tego, jak szybko twórcy uporają się z obecnym kryzysem.