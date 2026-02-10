Współpraca parodii z oryginałem. Kaczki opanują Escape from Tarkov

Już dziś, 10 lutego do Escape from Tarkov trafia aktualizacja 1.0.2, która wprowadza pierwszą w historii serii oficjalną współpracę z innym tytułem.

To wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że łączy mroczny, realistyczny świat Battlestate Games z humorystycznym, izometrycznym shooterem o kaczkach, który w zeszłym roku stał się ogromnym hitem na Steamie. W ramach crossoveru gracze Tarkova mogą liczyć na szereg nowości nawiązujących do popularnej parodii oryginału znajdującego się od długiego czasu we wczesnym dostępie. Escape from Tarkov – zaskakujący collab Równie ciekawie dzieje się po drugiej stronie, czyli w Escape from Duckov. Tamtejsi gracze otrzymają zupełnie nową mapę inspirowaną lokacjami z Tarkova oraz zmierzą się z "zakaczonymi" wersjami kultowych bossów, takich jak Killa i Tagilla. Dodatkowo w kaczym świecie zadebiutuje system wierzchowców, pozwalający na szybsze przemieszczanie się po mapach. Wczytywanie ramki mediów.

Dla osób, które jeszcze nie mają obu tytułów w swojej kolekcji, deweloperzy przygotowali specjalny zestaw na Steamie z 20-procentową zniżką, dostępny do 24 lutego. Sama instalacja patcha w Tarkovie rozpoczęła się rano i potrwa kilka godzin, więc warto przygotować się na tradycyjne dla tego tytułu opóźnienia w powrocie serwerów do życia.

Na ten moment ciężko powiedzieć, ile będzie trwała współpraca między Escape from Tarkov i Escape from Duckov. Możemy jednak śmiało zakładać, że będzie to tymczasowy event w grze trwający kilka dni, podczas którego gracze odblokują wspomniane już osiągnięcia, a także zgarną wyjątkowe przedmioty i inne nagrody. Prawdopodobnie będzie to jedyna okazja na zdobycie tych bonusów, aby zachęcić graczy do udziału, a także wynagrodzić aktywnych fanów. Przypomnijmy, że Escape from Tarkov oraz Escape from Duckov są dostępne wyłącznie dla graczy PC.