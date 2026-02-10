Zaloguj się lub Zarejestruj

Współpraca parodii z oryginałem. Kaczki opanują Escape from Tarkov

Mikołaj Berlik
2026/02/10 10:30
Już dziś, 10 lutego do Escape from Tarkov trafia aktualizacja 1.0.2, która wprowadza pierwszą w historii serii oficjalną współpracę z innym tytułem.

To wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że łączy mroczny, realistyczny świat Battlestate Games z humorystycznym, izometrycznym shooterem o kaczkach, który w zeszłym roku stał się ogromnym hitem na Steamie. W ramach crossoveru gracze Tarkova mogą liczyć na szereg nowości nawiązujących do popularnej parodii oryginału znajdującego się od długiego czasu we wczesnym dostępie.

Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Escape from Tarkov – zaskakujący collab

Równie ciekawie dzieje się po drugiej stronie, czyli w Escape from Duckov. Tamtejsi gracze otrzymają zupełnie nową mapę inspirowaną lokacjami z Tarkova oraz zmierzą się z "zakaczonymi" wersjami kultowych bossów, takich jak Killa i Tagilla. Dodatkowo w kaczym świecie zadebiutuje system wierzchowców, pozwalający na szybsze przemieszczanie się po mapach.

Dla osób, które jeszcze nie mają obu tytułów w swojej kolekcji, deweloperzy przygotowali specjalny zestaw na Steamie z 20-procentową zniżką, dostępny do 24 lutego. Sama instalacja patcha w Tarkovie rozpoczęła się rano i potrwa kilka godzin, więc warto przygotować się na tradycyjne dla tego tytułu opóźnienia w powrocie serwerów do życia.

Na ten moment ciężko powiedzieć, ile będzie trwała współpraca między Escape from Tarkov i Escape from Duckov. Możemy jednak śmiało zakładać, że będzie to tymczasowy event w grze trwający kilka dni, podczas którego gracze odblokują wspomniane już osiągnięcia, a także zgarną wyjątkowe przedmioty i inne nagrody. Prawdopodobnie będzie to jedyna okazja na zdobycie tych bonusów, aby zachęcić graczy do udziału, a także wynagrodzić aktywnych fanów.

Przypomnijmy, że Escape from Tarkov oraz Escape from Duckov są dostępne wyłącznie dla graczy PC.

Źródło:https://insider-gaming.com/escape-from-tarkov-content-duckov-content-tomorrow/

