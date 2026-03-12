Rosyjskie studio stworzyło RTS-a o wojnie w Ukrainie. Gra już na Steamie

Mimo tego już teraz powstała gra poruszająca ten temat. Poruszająca go z perspektywy Rosjan.
Rosyjskie studio prezentuje grę o wojnie w Ukrainie
Na Steamie pojawiła się bowiem gra Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, której premiera przewidziana jest na 24 marca 2026. Jest to strategia czasu rzeczywistego, która porusza temat mającej miejsce w pierwszych dniach wojny bitwy o Hostomel. Przypomnijmy, że rosyjskie wojska chciały wtedy okrążyć Kijów, a jednym z elementów tegoż okrążenia miało być zdobycie lotniska w Hostomlu, a potem i samego miasta. Początkowo Rosjanom faktycznie udało się osiągnąć ten cel, ale ostatecznie po miesiącu walk najeźdźca został wyparty, a Ukraińcy odzyskali kontrolę nad miastem. Było to jedno z pierwszych poważniejszych zwycięstw naszych wschodnich sąsiadów w tej wojnie.
