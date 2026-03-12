W kontekście tej bitwy zwracano uwagę na heroizm ukraińskich wojsk, walczących sprawnie pomimo przewagi technologicznej Rosjan. Niemniej twórcy Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes obrali zupełnie inne podejście w kontekście opisywanych zdarzeń. W opisie gry na Steamie możemy bowiem przeczytać o “błyskotliwym rosyjskim desancie powietrznym na obrzeżach Kijowa”. Tymczasem trudno mówić tutaj o błyskotliwości w kontekście zuchwałego manewru, który zakończył się niepowodzeniem i nie przyniósł Rosji żadnych wymiernych korzyści. Ale tego już się z gry nie dowiemy, bo jej akcja kończy się w marcu przy okazji rozmów pokojowych w Stambule, czyli krótko przed wyparciem Rosji z Hostomelu.

Z drugiej strony trudno być zaskoczonym, gdy spojrzymy na to, kto odpowiada za omawianą produkcję. Twórcą i jednocześnie wydawcą Ukrainian Warfare jest moskiewskie studio Cats Who Play. To samo, które w 2017 roku wypuściło na rynek innego RTS-a, Syrian Warfare. I tam również twórcy bynajmniej nie silili się na historyczny obiektywizm, prezentując cały konflikt wyłącznie z perspektywy syryjskich wojsk dowodzonych przez obalonego pod koniec 2024 roku Baszszara al-Asada. A nie trzeba raczej przypominać, po czyjej stronie Rosja opowiadała się w tamtym konflikcie, prawda?