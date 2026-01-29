Dlaczego to pracowniczki Capcomu miały decydujący głos w sprawie wyglądu Leona?

Jakiś czas temu jasne stało się to, o czym spekulowano od dawna. Leon S. Kennedy wystąpił w zwiastunie Resident Evil Requiem z grudnia 2025 roku i natychmiast rozpalił internet. Wiemy już, że na tym bohaterze będą spoczywać wszystkie segmenty akcji, których nie uniosłaby Grace. Dziś jednak zwrócimy uwagę nie tyle na to co robi Leon, ale jak się prezentuje, zwłaszcza w kontekście upływu lat.

Leon w Resident Evil Requiem miał się przede wszystkim podobać

Fani zgodnie uznali, że bohater „zestarzał się jak dobre wino”, a teraz wiemy, że nie był to przypadek. Reżyser gry, Koshi Nakanishi, zdradził w rozmowie z Automaton, jak wiele uwagi poświęcono wyglądowi jednej z największych ikon serii.