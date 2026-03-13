Horror wszech czasów otrzyma sequel i prequel jednocześnie. Jeszcze w tym roku

Dracula doczeka się nowej historii.

Niestety nie w formie filmu, a w formie książki. Ale to i tak nie lada gratka dla fanów. Powieść Dracula Brama Stokera od ponad stu lat pozostaje jedną z najważniejszych historii wampirycznych w popkulturze. Kultowa książka doczekała się niezliczonych ekranizacji, reinterpretacji i inspiracji w innych mediach. Teraz jednak ten mroczny świat zostanie rozwinięty w nowej powieści. Ta ma być zarówno prequelem, jak i sequelem oryginalnej historii. Panny młode od Draculi dostaną własną książkę Nad książką zatytułowaną The Brides (czyli Panny młode) pracuje Charlotte Cros. Będzie to jej literacki debiut, a premiera została zaplanowana na 7 lipca 2026 roku.

Fabuła skupi się na trzech kobietach związanych z hrabią Drakulą. To właśnie one staną się tytułowymi pannami młodymi wampira i zamieszkają w jego zamku. Postacie te pojawiły się już w oryginalnej powieści Stokera, gdzie były jednymi z najbardziej niebezpiecznych przeciwników napotkanych przez profesora Van Helsinga. W pewnym momencie niemal doprowadziły do jego śmierci, zanim sam zdecydował się na polowanie.

GramTV przedstawia:

Nowa powieść ma przybliżyć ich przeszłość i pokazać wydarzenia sprzed przemiany w wampiry. Twórczyni zamierza także rozwinąć jeden z ciekawszych wątków związanych z tymi postaciami. Okazuje się bowiem, że w historii było w rzeczywistości cztery kobiety powiązane z Drakulą, choć tylko trzy pozostały w zamku. Tak czy inaczej, jeszcze w tym roku fani kultowego horroru mogą szykować się na powrót do mrocznego świata wykreowanego przez Brama Stokera. Nie jest jeszcze pewne, czy i kiedy książka zostanie wydana także na polskim rynku. Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










