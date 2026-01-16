Zaloguj się lub Zarejestruj

To dlatego do Leona w Resident Evil Requiem dołączyła Grace. Słynny bohater nie uniósłby tej mechaniki

Jakub Piwoński
2026/01/16 12:30
Nowa gra Resident Evil ma mieć dwóch bohaterów.

Capcom opublikował dziś obszerny materiał z Resident Evil Requiem, prezentujący brutalne nowe ujęcia i fragmenty rozgrywki. Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, produkcja podzielona jest na dwie równoważne części. Akcję śledzimy zarówno z perspektywy Leona S. Kennedy’ego, jak i debiutującej w cyklu Grace. Każda z postaci ma oferować różne doświadczenia. Reżyser Koshi Nakanishi określa grę jako „w zasadzie dwie gry w jednej”.

To dlatego do Leona w Resident Evil Requiem dołączyła Grace. Słynny bohater nie uniósłby tej mechaniki

Gracze nie chcieliby widzieć Leona skradającego się i wystraszonego

Fragmenty Grace mają przypominać Resident Evil 2 i 7, z silnym naciskiem na horror, skradanie się w cieniu i ograniczone zasoby. Każdy nabój i przedmiot będą miały znaczenie. Z kolei fragmenty Leona czerpią inspirację z Resident Evil 4, stawiając na dynamiczną akcję i ekscytujące starcia z wrogami. „Każda część została zaprojektowana tak, aby zapewnić idealną równowagę między napięciem a rozluźnieniem” – tłumaczy Nakanishi.

Pierwotnie zespół próbował stworzyć grę grozy tylko z Leonem, ale szybko zrozumiano, że mniej śmiały, skradający się Leon nie przyciągnie graczy.Ludzie nie będą chcieli widzieć nieśmiałego Leona. Przynajmniej taka była powszechna opinia” – dodaje Nakanishi.

Ponadto, zombie w Requiem zachowały cechy ze swego dawnego życia – pielęgniarki i dozorczynie kurczowo realizują dawne nawyki, co wprowadza groteskowy, ale klimatyczny element grozy. Udoskonalono też mechanikę strzelania Leona, pozwalając na celowanie w różne części ciała. Z kolei tworzenie specjalistycznych iniektorów wymaga teraz zakażonej krwi z pokonanych wrogów.

Resident Evil Requiem zadebiutuje 26 lutego. Materiał prezentuje również bonusy przedpremierowe i nietypową współpracę z Porsche, które pojawi się w grze.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/resident-evil/resident-evil-requiem-was-originally-a-tense-stealth-oriented-horror-starring-only-leon-before-the-team-went-back-to-the-drawing-board-people-wouldnt-want-to-see-a-timid-leon/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




