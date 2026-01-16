To dlatego do Leona w Resident Evil Requiem dołączyła Grace. Słynny bohater nie uniósłby tej mechaniki

Capcom opublikował dziś obszerny materiał z Resident Evil Requiem, prezentujący brutalne nowe ujęcia i fragmenty rozgrywki. Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, produkcja podzielona jest na dwie równoważne części. Akcję śledzimy zarówno z perspektywy Leona S. Kennedy’ego, jak i debiutującej w cyklu Grace. Każda z postaci ma oferować różne doświadczenia. Reżyser Koshi Nakanishi określa grę jako „w zasadzie dwie gry w jednej”.

Gracze nie chcieliby widzieć Leona skradającego się i wystraszonego

Fragmenty Grace mają przypominać Resident Evil 2 i 7, z silnym naciskiem na horror, skradanie się w cieniu i ograniczone zasoby. Każdy nabój i przedmiot będą miały znaczenie. Z kolei fragmenty Leona czerpią inspirację z Resident Evil 4, stawiając na dynamiczną akcję i ekscytujące starcia z wrogami. „Każda część została zaprojektowana tak, aby zapewnić idealną równowagę między napięciem a rozluźnieniem” – tłumaczy Nakanishi.