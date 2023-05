Zestaw LEGO Technic Mars Rover Perseverance to już nie tylko zabawka

LEGO zaprezentowało swój najnowszy zestaw LEGO Technic , model NASA Mars Rover Perseverance . Tym razem nie jest to zwykła zabawka, która po złożeniu pozostaje na półce. Zestaw Perseverance został zaprojektowany jako projekt rozwojowy STEM , którego zadaniem jest dostarczanie wiedzy o misji na Marsa oraz technologii, jaka została użyta do jej przeprowadzenia. Dzięki bardzo złożonej konstrukcji oraz funkcjom wzorowanym na prawdziwym łaziku, otrzymujemy okazję wzięcia udziału w marsjańskiej misji, bez opuszczania bezpiecznego mieszkania.

Mamy nadzieję, że cechy i funkcje modelu pomogą wprowadzić młodych miłośników kosmosu w świat inżynierii i zachęcą ich do sięgania gwiazd w przyszłości.

Zestaw LEGO Perseverance to pomniejszony model prawdziwego łazika z przegubowym wysięgnikiem obracającym się o 360 stopni, funkcjonalnym zawieszeniem na sześć kół do poruszania się po nierównym terenie, a nawet odłączanym modelem helikoptera Ingenuity.

Dwa lata temu najnowszy łazik marsjański NASA — Perseverance — wylądował na powierzchni Czerwonej Planety, dołączając do swojego poprzednika Curiosity. Wyczyn ten jest bardzo medialny, ale eksploracja Marsa to przede wszystkim niesamowity wyczyn nauki i inżynierii.

Zestaw ma być tak dokładny, jak to tylko możliwe, żeby osoby, które go zmontują, mogły uzyskać właściwy obraz funkcji Perseverance i tego, jak przydatny jest w przeprowadzeniu śmiałej marsjańskiej misji badawczej. Oprócz samego modelu zestaw Perseverance zawiera aplikację Technic AR do pobrania na smartfony. Korzystając z tej aplikacji, otrzymujemy informacje o historii i celach misji na Marsa, a nawet możemy odczytywać aktualną pogodę na Marsie.