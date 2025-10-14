Predator: Strefa zagrożenia z genialnym kubełkiem na popcorn. Nowe materiały z filmu

Amerykańskie sieci kin rozpoczęły sprzedaż biletów na Predator: Strefa zagrożenia. Z tej okazji 20th Century Studios wypuściło nowe materiały z filmu, w tym kolejny spot, a także wideo zza kulis produkcji. Wszystkie te materiały zobaczycie poniżej.
Predator: Strefa zagrożenia – nowe materiały i ekskluzywny kubełek na popcorn
Największą atrakcją jest jednak kubełek na popcorn z motywem z nowego Predatora w sieci kin Regal. Fani będą mogli kupić pojemnik na słony przysmak w kształcie statku kosmicznego głównego bohatera Strefy zagrożenia. Do zestawu zostanie dołączona figurka młodego Predatora.
Wczytywanie ramki mediów.
Niedawne doniesienia dotyczące niskiej kategorii wiekowej filmu mogły zmartwić największych fanów serii. Okazało się, że Predator: Strefa zagrożenia będzie miała kategorię PG-13, czyli będzie dostępna również dla osób od 13 roku życia. Twórcy mają na to jednak solidne wytłumaczenie, gdyż w filmie nie pojawi się ludzka krew, dzięki czemu produkcji udało się zaklasyfikować do niższej kategorii wiekowej.
GramTV przedstawia:
Akcja Predator: Strefa zagrożenia osadzona jest w przyszłości na odległej planecie. Młody Predator (w tej roli Dimitrius Schuster-Koloamatangi), wykluczony ze swojego klanu, łączy siły z Thią, by wyruszyć na pełną niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.
Przypomnijmy, że premierę Predator: Strefa zagrożenia wyznaczono na 7 listopada bieżącego roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!