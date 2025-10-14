Zaloguj się lub Zarejestruj

Predator: Strefa zagrożenia z genialnym kubełkiem na popcorn. Nowe materiały z filmu

Radosław Krajewski
2025/10/14 13:00
Rewelacyjny gadżet dla fanów.

Amerykańskie sieci kin rozpoczęły sprzedaż biletów na Predator: Strefa zagrożenia. Z tej okazji 20th Century Studios wypuściło nowe materiały z filmu, w tym kolejny spot, a także wideo zza kulis produkcji. Wszystkie te materiały zobaczycie poniżej.

Predator: Strefa zagrożenia

Predator: Strefa zagrożenia – nowe materiały i ekskluzywny kubełek na popcorn

Największą atrakcją jest jednak kubełek na popcorn z motywem z nowego Predatora w sieci kin Regal. Fani będą mogli kupić pojemnik na słony przysmak w kształcie statku kosmicznego głównego bohatera Strefy zagrożenia. Do zestawu zostanie dołączona figurka młodego Predatora.

Predator: Strefa zagrożenia – kubełek na popcorn
Wczytywanie ramki mediów.

Niedawne doniesienia dotyczące niskiej kategorii wiekowej filmu mogły zmartwić największych fanów serii. Okazało się, że Predator: Strefa zagrożenia będzie miała kategorię PG-13, czyli będzie dostępna również dla osób od 13 roku życia. Twórcy mają na to jednak solidne wytłumaczenie, gdyż w filmie nie pojawi się ludzka krew, dzięki czemu produkcji udało się zaklasyfikować do niższej kategorii wiekowej.

GramTV przedstawia:

Akcja Predator: Strefa zagrożenia osadzona jest w przyszłości na odległej planecie. Młody Predator (w tej roli Dimitrius Schuster-Koloamatangi), wykluczony ze swojego klanu, łączy siły z Thią, by wyruszyć na pełną niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.

Przypomnijmy, że premierę Predator: Strefa zagrożenia wyznaczono na 7 listopada bieżącego roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/sci_fi/predator/predator-badlands-tickets-go-on-sale-as-thrilling-new-tv-spot-featurette-and-posters-are-released-a224264

