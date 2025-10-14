Predator: Strefa zagrożenia z genialnym kubełkiem na popcorn. Nowe materiały z filmu

Amerykańskie sieci kin rozpoczęły sprzedaż biletów na Predator: Strefa zagrożenia. Z tej okazji 20th Century Studios wypuściło nowe materiały z filmu, w tym kolejny spot, a także wideo zza kulis produkcji. Wszystkie te materiały zobaczycie poniżej.

Predator: Strefa zagrożenia – nowe materiały i ekskluzywny kubełek na popcorn

Największą atrakcją jest jednak kubełek na popcorn z motywem z nowego Predatora w sieci kin Regal. Fani będą mogli kupić pojemnik na słony przysmak w kształcie statku kosmicznego głównego bohatera Strefy zagrożenia. Do zestawu zostanie dołączona figurka młodego Predatora.

