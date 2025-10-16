Wojownicze Żółwie Ninja powracają w nowej kolekcji figurek. Gratka nie tylko dla kolekcjonerów

Nic tak się nie sprzedaje, jak nostalgia.

Choć od największej popularności Wojowniczych Żółwi Ninja minęły już dekady, seria wciąż ma się świetnie. Donatello, Leonardo, Michelangelo i Raphael wychowali całe pokolenie fanów kreskówek, komiksów i gier z lat 90., a figurki bohaterów tej kultowej drużyny długo cieszyły się ogromnym powodzeniem również w sklepach zabawkowych. Dziś, gdy popkultura coraz chętniej sięga po nostalgię, Wojownicze Żółwie Ninja znów wracają w wielkim stylu – tym razem za sprawą McFarlane Toys.

Wojownicze Żółwie Ninja – nowe figurki

Producent zapowiedział nową falę 5-calowych figurek Teenage Mutant Ninja Turtles Page Punchers, inspirowanych komiksami IDW. Zainteresowanie przedsprzedażą jest spore – zamówienia rosną, a figurki błyskawicznie znikają z ofert największych sklepów. Na ten moment dostępne są m.in. na Amazonie, w cenie około 28 dolarów za sztukę.