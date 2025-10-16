Zaloguj się lub Zarejestruj

Wojownicze Żółwie Ninja powracają w nowej kolekcji figurek. Gratka nie tylko dla kolekcjonerów

Jakub Piwoński
2025/10/16 12:40
0
0

Nic tak się nie sprzedaje, jak nostalgia.

Choć od największej popularności Wojowniczych Żółwi Ninja minęły już dekady, seria wciąż ma się świetnie. Donatello, Leonardo, Michelangelo i Raphael wychowali całe pokolenie fanów kreskówek, komiksów i gier z lat 90., a figurki bohaterów tej kultowej drużyny długo cieszyły się ogromnym powodzeniem również w sklepach zabawkowych. Dziś, gdy popkultura coraz chętniej sięga po nostalgię, Wojownicze Żółwie Ninja znów wracają w wielkim stylu – tym razem za sprawą McFarlane Toys.

Wojownicze Żółwie Ninja
Wojownicze Żółwie Ninja

Wojownicze Żółwie Ninja – nowe figurki

Producent zapowiedział nową falę 5-calowych figurek Teenage Mutant Ninja Turtles Page Punchers, inspirowanych komiksami IDW. Zainteresowanie przedsprzedażą jest spore – zamówienia rosną, a figurki błyskawicznie znikają z ofert największych sklepów. Na ten moment dostępne są m.in. na Amazonie, w cenie około 28 dolarów za sztukę.

Pierwsza fala obejmuje postacie takie jak Donatello, Leonardo, Shredder oraz Foot Soldier. Każda figurka zawiera zestaw akcesoriów oraz mini-komiks z unikalną okładką, co tylko podsyca kolekcjonerską gorączkę. Choć McFarlane Toys nie ujawniło jeszcze pełnej listy kolejnych bohaterów, nie ma wątpliwości, że marka TMNT wciąż rozbudza wyobraźnię – nie tylko dzieci, ale i dorosłych, którzy dorastali z tą serią. Wcześniej informowaliśmy o tym, że kultowy film aktorski po raz pierwszy trafił na Blu-ray.

Wojownicze Żółwie Ninja
Wojownicze Żółwie Ninja
Wojownicze Żółwie Ninja
Wojownicze Żółwie Ninja
Wojownicze Żółwie Ninja
Wojownicze Żółwie Ninja
Wojownicze Żółwie Ninja
Wojownicze Żółwie Ninja

Źródło:https://comicbook.com/gear/product-news/mcfarlane-toys-teenage-mutant-ninja-turtles-page-punchers-pre-order-details/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


