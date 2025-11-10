To koniec Funko Pop? Producent popularnych figurek może nie przetrwać 2026 roku

Funko, firma, której nazwa w ostatnich latach stała się niemal synonimem kolekcjonerskich figurek, boryka się z wyjątkowo poważnymi trudnościami finansowymi. Marka zyskała ogromną popularność dzięki linii Funko Pop, która objęła szeroką gamę marek popkulturowych, oferując fanom gadżety z różnych uniwersów. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że kondycja finansowa spółki jest gorsza, niż mogłoby się wydawać, a jej zdolność do przetrwania najbliższego roku stoi pod poważnym znakiem zapytania.

Funko ma kłopoty. Sprzedaż spadła o 20%

Szczegóły dotyczące trudnej sytuacji firmy ujawnił nowy raport złożony w amerykańskiej komisji SEC (via GameRant). Dokument wskazuje, że przyszłość Funko jest obecnie niepewna ze względu na problemy finansowe. Firma odnotowała drastyczny spadek sprzedaży – o 20% w ujęciu rok do roku, co poskutkowało stratą w wysokości 1 miliona dolarów w trzecim kwartale 2025 roku.