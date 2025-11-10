Zaloguj się lub Zarejestruj

To koniec Funko Pop? Producent popularnych figurek może nie przetrwać 2026 roku

Patrycja Pietrowska
2025/11/10 12:00
Raport złożony w SEC ujawnia skalę problemów Funko Pop.

Funko, firma, której nazwa w ostatnich latach stała się niemal synonimem kolekcjonerskich figurek, boryka się z wyjątkowo poważnymi trudnościami finansowymi. Marka zyskała ogromną popularność dzięki linii Funko Pop, która objęła szeroką gamę marek popkulturowych, oferując fanom gadżety z różnych uniwersów. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że kondycja finansowa spółki jest gorsza, niż mogłoby się wydawać, a jej zdolność do przetrwania najbliższego roku stoi pod poważnym znakiem zapytania.

Funko Pop
Funko ma kłopoty. Sprzedaż spadła o 20%

Szczegóły dotyczące trudnej sytuacji firmy ujawnił nowy raport złożony w amerykańskiej komisji SEC (via GameRant). Dokument wskazuje, że przyszłość Funko jest obecnie niepewna ze względu na problemy finansowe. Firma odnotowała drastyczny spadek sprzedaży – o 20% w ujęciu rok do roku, co poskutkowało stratą w wysokości 1 miliona dolarów w trzecim kwartale 2025 roku.

W samym raporcie Funko przyznaje, iż ma „znaczne wątpliwości co do swojej zdolności do kontynuowania” działalności w nadchodzącym roku. Problemy te kumulują się, gdyż spółka ma dług sięgający już blisko 250 milionów dolarów.

Warto pamiętać, że pod linią Funko Pop funkcjonuje ponad 1000 marek, co wiąże się niewątpliwie ze znacznymi opłatami licencyjnymi, które mogą uszczuplać potencjalne przychody.

Źródło:https://gamerant.com/funko-struggling-financial-losses-survive-2026/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
2
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 12:17

Imo szkoda, bo swego czasu Popy miały swój urok. Z czasem jednak zauważyłem, że wiele z tych figurek jest robionych bardzo... na odwal. Nie zdarzają się już naprawdę fajne egzemplarze jak jeszcze kilka lat temu poza zestawami "oszklonymi". 

Także nie dziwi mnie już to, że nie sprzedają się tak, jak jeszcze kilka lat temu plus wiele osób przeszła na Nendo albo poważniejsze figurki.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:15

Widziałem gdzieś zdjęcie z jakiejś sali spotkań w CDPR i tam była cała ściana funko pop. Włącznie z ich postaciami. Fajnie to wyglądało, nawet podświetlone było.

Ale jak żyję nigdzie więcej nie widziałem tych figurek w realnym życiu. 

Aż się dziwie że mieli jakąkolwiek sprzedaż ostatnimi laty. 




