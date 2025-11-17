Bethesdzie zajęło aż 17 lat stworzenie wiernej repliki Pip-Boya z Fallouta. Poprzednia nie działała tak, jak chcieliby tego fani

Mimo wszystko cena nie jest za wysoka?

Bethesda zaskoczyła społeczność Fallouta zapowiedzią oficjalnej, w pełni funkcjonalnej repliki Pip-Boya 3000. Kultowy komputer naręczny znany z Fallouta 3 oraz Fallout: New Vegas trafił do sprzedaży na oficjalnej stronie w formie kolekcjonerskiego gadżetu, który można nosić na przedramieniu niczym postać z gry lub ustawić na biurku jako zegar z alarmem. Fallout – replika Pip-Boy 3000 trafiła do sprzedaży Urządzenie zostało opracowane we współpracy z The Wand Company. Producent zadbał o zachowanie proporcji i charakterystycznego wyglądu znanego z serii. Przedni panel wykonano z odlewanego metalu, a korpus z tworzywa ABS. Pasek z miękkiego materiału ma zagwarantować wygodę podczas noszenia. Całość wygląda jak element wyciągnięty żywcem z uniwersum Fallouta.

Największe wrażenie robi ekran IPS LCD. Pip-Boy wyświetla niemal wszystkie zakładki znane z gry, a obsługa odbywa się z użyciem fizycznych przełączników. Urządzenie oferuje również dodatkową atrakcję w postaci minigry Atomic Command, co dla wielu kolekcjonerów będzie szczególnie miłym dodatkiem. Replika mierzy około 178 na 130 na 130 milimetrów i waży około 724 gramów. W środku znajduje się akumulator ładowany przez USB-C. W zestawie znajduje się między innymi stojak, antena FM, przewód USB oraz narzędzie sygnowane marką RobCo.

Gadżet został wyceniony na 299,99 dolarów, co w przeliczeniu daje niecałe 1100 złotych. Jedni gracze uważają, że to rozsądna kwota za pierwszy tak zaawansowany Pip-Boy w historii marki. Inni twierdzą, że to bardzo wysoka cena jak za kolekcjonerski zegar, choć większość zgodnie podkreśla, że wygląda imponująco. Zapowiedź nowej repliki wzbudziła także sentyment i kontrowersje. W przeszłości Bethesda mierzyła się z krytyką za wcześniejsze wydania Pip-Boya w edycji kolekcjonerskiej Fallouta 3. Jednym z elementów Survival Edition był właśnie znany z gier gadżet, ale jego funkcjonalność ograniczała się do trzymanego na biurku zegara. Pip-Boya nie dało się założyć na rękę, aby traktować go jako smartwatch. Zamówienia przedpremierowe są już dostępne. Wysyłka została zaplanowana na czerwiec 2026 roku. Jeśli więc ktoś marzył o doświadczeniu Fallouta w bardziej rzeczywistej formie, nadchodzi idealny moment, by dołączyć Pip-Boya 3000 do swojej kolekcji. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.