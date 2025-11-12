Nintendo zapowiada nowy zestaw LEGO The Legend of Zelda. To prawdopodobnie pojedynek Linka z Ganondorfem z Ocarina of Time

Nintendo opublikowało krótki teaser zapowiadający nowy zestaw LEGO oparty na serii The Legend of Zelda. Wideo zamieszczone na oficjalnym profilu Nintendo of America w serwisie X, opatrzone jest podpisem: “czy zdajesz sobie sprawę, z kim masz do czynienia?” Nintendo zapowiada nowy zestaw LEGO z Linkiem W opublikowanym teaserze widać minifigurkę LEGO Linka, spoglądającego w górę na postać rzucającą ogromny cień. W tle, lekko rozmyta, stoi LEGO Zelda, a obok Linka unosi się Navi. To praktycznie potwierdza, że zestaw będzie nawiązywał do The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Teaser kończy się hasłem “build the legend” oraz zapowiedzią daty premiery w 2026 roku. Wczytywanie ramki mediów.

Choć materiał nie ujawnia dokładnie zawartości zestawu, mocno wspiera wcześniejszy przeciek udostępniony przez znanego leakera The Brick Tap. Zgodnie z nim, LEGO ma pracować nad dioramą przedstawiającą Ganondorfa z Ocarina of Time. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, zestaw ma składać się z 1003 elementów, a jego premiera zostałaby wyznaczona na 1 marca 2026 roku. Jeśli przed tym nie zadebiutują żadne inne komplety, będzie to drugi pełnoprawny zestaw LEGO oparty na serii The Legend of Zelda.

Pierwszy taki komplet LEGO trafił do sprzedaży we wrześniu 2024 roku i był to zestaw z Wielkim Drzewem Deku. Konstrukcję można było zbudować w dwóch wersjach, inspirowanych Ocarina of Time oraz Breath of the Wild, a zestaw zawierał odpowiednie figurki Linka z obu gier. Współpraca LEGO i Nintendo rozwija się dynamicznie już od kilku lat. W jej ramach powstały między innymi zestawy oparte na Super Mario, Donkey Kongu, Animal Crossing i Mario Kart. W październiku zadebiutował również zestaw przedstawiający Nintendo Game Boy i jest to drugi konsolowy model w historii LEGO po wydanym w 2020 roku LEGO NES, który zawierał replikę konsoli oraz retro telewizora z przewijającą się sceną z Super Mario Bros.