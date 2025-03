Zendaya już na planie The Odyssey. Pierwsze zdjęcia aktorki dają wskazówkę co do jej roli

The Odyssey wypełnione jest gwiazdami, zresztą jak niemal każdy poprzedni film Christophera Nolana. Niedawno jeden z aktorów, który bierze udział w filmie, w najnowszym wywiadzie wypowiedział się, dlaczego nowa ekranizacja Odysei będzie tak wyjątkowa. Do sieci regularnie trafiają nowe zdjęcia z planu, które prezentują rozmach The Odyssey, powstający bez wykorzystywania green screenów lub blue boxów, które zastępowałyby prawdziwe lokacje. Ostatnio na planie filmu zameldowała się Zendaya, która właśnie nakręciła pierwsze sceny.

The Odyssey - pierwsze zdjęcia Zendayi z planu filmu Christophera Nolana

Ostatnio podano, że popularna aktorka wcieli się w Atenę, czyli słynną boginię. Sądząc jednak po poniższych zdjęciach, prawdopodobnie nie jest to ta rola. Wskazuje na to strój Zendayi, który nie wydaje się godny samej córki Zeusa. Możliwe jednak, że to tylko jej „ludzka” powłoka i ostatecznie aktorka przywdzieje zbroję, która potwierdzi jej rolę jako Ateny.

