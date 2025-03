Właśnie dlatego The Odyssey będzie wyjątkowe. Nowe zdjęcia z kolejnego filmu Christophera Nolana

Leguizamo wyznał, że chociaż budżet filmu jest ogromny, a The Odyssey będzie blockbusterem, to Christopher Nolan pracuje na planie, jakby tworzył niezależny film. Aktor dodał, że reżyser nie słucha uwag i poleceń studia, mając pełną autonomię nad swoją produkcją.

Prace nad The Odyssey, czyli epicką epopeją rozgrywającą się w starożytnej Grecji wciąż trwają. Niedawno poznaliśmy szczegóły kolejnych ról w filmie, a także ujawniono, w kogo prawdopodobnie wciela się Zendaya. W najnowszym filmie Christophera Nolana nie zabraknie słynnych postaci z poematu Homera, ale również greckich bóstw oraz mitologicznych stworzeń. Produkcja będzie miała niesamowity rozmach, o czym przekonany jest John Leguizamo. Chociaż jego rola nie została jeszcze ujawniona, to w najnowszym wywiadzie aktor wskazał powody, dla których The Odyssey jest wyjątkowym przedsięwzięciem dla całej branży filmowej.

Wiesz co jest niesamowite? Jasne, budżet jest szalony, to nie są małe pieniądze, ale on prowadzi to jakby kręcił niezależny film – nie robi tego przez jakiś komitet, nie słucha studia. To jakby był reżyserem niezależnym, tylko z ogromnym budżetem.

Do sieci trafiły także kolejne zdjęcia z planu The Odyssey. Chociaż nie zdradzają zbyt wiele, to pozwalają przyjrzeć się kostiumom, a także scenografii, w tym okrętom, które wzięły udział w kręceniu filmu.

