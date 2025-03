Zendaya gra słynną boginię w The Odyssey? Zdradzono następne role w filmie

Według najnowszych doniesień Zendaya gra Atenę w The Odyssey. Jest to słynna grecka bogini mądrości, sztuki, sprawiedliwej wojny oraz opiekunka miast, takich jak Ateny oraz Sparta. Jest jedną z dwunastu głównych olimpijskich bogów, a jej atrybutem jest włócznia, tarcza i łuk. Atena jest córką Zeusa i Metis, a wśród swoich bliskich przodków ma słynnego tytana Kronosa, czy Gaję.

W ostatnim czasie sporo dzieje się wokół The Odyssey, czyli najnowszego filmu Christophera Nolana, do którego zdjęcia właśnie powstają w Maroku. Niedawno na planie zameldował się Tom Holland, który wcieli się w Telemacha, syna Odyseusza i Penelopy. Niedługo później dowiedzieliśmy się, że Benny Safdie i Lupita Nyong’o wcielą się w słynną królewską parę, która odegra istotną rolę w całej Odysei. Grecki portal OneMan zdradził następne istotne role w filmie, w tym poznaliśmy odpowiedź, w jaką bohaterkę może wcielić się Zendaya.

Podano również, że Charlize Theron wcieli się w Kirke, córkę Heliosa i nimfy Perseis, która jest wróżbitką i czarodziejką. W The Odyssey odegra ważną rolę, przez rok przetrzymując Odyseusza przed powrotem do Grecji, wcześniej zamieniając jego towarzyszy w świnie. Bohaterowi urodzi syna o imieniu Telegonos.

Z kolei Anne Hathaway zagra Penelopę, żonę Odyseusza i matkę Telemacha. Pomimo dwudziestoletniego powrotu Odyseusza do domu, pozostała mu wierna, odrzucając zaloty 108 mężczyzn. Po śmierci swojego męża została żoną Telegonosa, z którym zamieszkała na Wyspach Błogosławionych wraz z Kirke i Telemachem.

Konto Christopher Nolan Art & Updates w serwisie X, które specjalizuje się w informacjach o The Odyssey, podkreśliło, że informacje OneMan nie muszą być prawdziwe. Najwięcej obaw ma do roli Zendayi, która chociaż ma wcielić się w Atenę, to wciąż nie nakręciła żadnej sceny do filmu i nie wydaje się, aby już znajdowała się na planie. Warto więc traktować powyższe informacje w formie plotki.