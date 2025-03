Zendaya jako Ronnie Spector – powstanie film biograficzny o gwieździe muzyki pop

Po pracy nad Mufasa: Król Lew, którą Barry Jenkins raczej nie wspomina najlepiej, reżyser wraca do projektów bardziej autorskich. Twórca nagrodzonego Oscarem Moonlight i Gdyby ulica Beale umiała mówić stanie za kamerą filmu biograficznego o legendzie muzyki – Ronnie Spector. W główną rolę wcieli się Zendaya.

Gareth Cattermole; James Kriegsmann/Michael Ochs archiwa LA Times/Getty Images

Zendaya jako Ronnie Spector – powstanie film biograficzny

Ronnie Spector, znana przede wszystkim jako wokalistka zespołu The Ronettes, była jedną z najważniejszych postaci w historii muzyki pop i soul. Jej życie pełne było zarówno wielkich sukcesów, jak i trudnych momentów, co daje ogromne pole do popisu dla Jenkinsa i Zendayi. Warto dodać, że biografia Spector powstanie we współpracy z A24, co może sugerować bardziej artystyczne podejście do tematu.