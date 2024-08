Szykuje się kolejna filmowa biografia słynnego muzyka. Artystę zagra kobieta?

Przygotowywany jest film biograficzny o Boyu George'u, brytyjskim muzyku znanym z zespołu Culture Club.

Szykowana jest kolejna filmowa biografia. Po sukcesie Bohemian Rhapsody traktującym o zespole Queen oraz takich filmach jak Rocketman, biografii Eltona Johna, Judy, opowiadający o Judy Garland, czy Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, tym razem twórcy filmowi za cel obrali Boya Georga. Co ciekawe, muzyk będzie brał czynny udział przy tworzeniu filmu pełniąc rolę producenta wykonawczego. Do roli Boya Georga typowana jest aktorka George O'Dowd, znany jako Boy George, zdobył sławę jako wokalista zespołu Culture Club, który założył w 1981 roku. Zespół znany z hitów takich jak „Karma Chameleon”, rozpadł się w 1986 roku, a Boy George rozpoczął udaną karierę solową do dziś pozostając ikoną brytyjskiej muzyki.

Film jest na wczesnym etapie produkcji i będzie oparty na autobiografiach Boya George'a: “Take It Like A Man, Straight” i “Karma”. Scenariusz napisze J.C. Lee, autor tekstów między innymi do serialu The Morning Show. Film skupi się na czasach świetności Culture Club i z pewnością uwzględni wpływ glam rocka na popkulturę, odwołując się też do Davida Bowie i innych artystów inspirujących Boya George'a.

GramTV przedstawia:

Kontrowersyjne wydają się pierwsze typowania do roli. Oczywiście, jeszcze nie wiadomo, kto zagra Boya George'a, ale warto wspomnieć, że sam piosenkarz widziałby w tej roli… kobietę. Sophie Turner (znana z Gry o Tron) ponoć wyraziła już zainteresowanie rolą. Z pewnością ma to związek z androgenicznym wizerunkiem wokalisty. Film produkowany przez Primary Wave Music, właściciela praw do jego muzyki, będzie zawierał zarówno utwory Boya George'a, jak i Culture Club. Jak wynika z pierwszych zapowiedzi, celem produkcji będzie szczegółowe przedstawienie życia Boya George'a, jego kariery, wyzwań, jakimi były uzależnienia oraz skomplikowane relacje z członkami zespołu. Będzie to szczera opowieść o drodze Culture Club do sławy i ich wpływie na kulturę. Nie jest to jedyna przygotowywana obecnie filmowa biografia popularnego muzyka. Trwają bowiem prace nad filmem o Madonnie. Film ma być również oparty na autobiografii gwiazdy pop.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.