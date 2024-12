Disney nie daje twórczej swobody? Reżyser nowego Króla Lwa przyznaje, że: "to nie moja bajka"

To nie moja bajka. Chcę znowu pracować w drugą stronę, gdzie umieszczam wszystko fizycznie. Zawsze wierzę, że to, co jest tutaj wystarczy i pozwala mi po prostu dowiedzieć się, jaka jest chemia, lub alchemia. Jak ci ludzie, to światło, to otoczenie mogą się połączyć, aby stworzyć obraz, który jest poruszający, piękny, który tworzy tekst wystarczająco głęboki, gęsty, wystarczająco bogaty, aby przemówić do kogoś? Nie da się tego zrobić w studiu. Nawet teraz – powiedział Jenkins

Reżyser przyznał również, że próbował wprowadzić do Mufasy elementy swojego charakterystycznego stylu, w tym długie, płynne ujęcia, ale spotkało się to z krytyką ze strony Disneya. Studio uznało te rozwiązania za zbyt „wolne”, co ograniczyło możliwość wyrażenia przez Jenkinsa jego pełnej wizji artystycznej. Adele Romanski, producentka Jenkinsa, zapowiedziała, że jego kolejnym projektem prawdopodobnie będzie film biograficzny o Alvinie Aileyu, amerykańskim tancerzu. Producentka dodała, że budżet tej produkcji będzie znacznie mniejszy niż 250 milionów dolarów, co pozwoli reżyserowi wrócić do bardziej kameralnego stylu pracy.