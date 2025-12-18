Zaloguj się lub Zarejestruj

Gitarzysta Avenged Sevenfold zalicza solowy debiut. Posłuchajcie singla Dark Horse

2025/12/18 21:00
Zacky Vengeance z Avenged Sevenfold zaliczył solowy debiut i wypuścił singiel Dark Horse.

Zacky Vengeance, współzałożyciel i gitarzysta wielokrotnie platynowej formacji Avenged Sevenfold, zaprezentował swój debiutancki solowy singiel zatytułowany Dark Horse. Utwór ukazał się pod jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem, czyli Zachary Baker. Jak zapowiada 44-letni muzyk, pełnometrażowy album ma się pojawić się wkrótce, unikając podania konkretnej daty.

Dark Horse łączy charakterystyczną, emocjonalną narrację Bakera z wyraźnymi wpływami Americany. W tym utworze muzyk wyraźnie odszedł od hardrockowych korzeni. To opowieść o drodze od punkrockowego dzieciaka do ukształtowanego przez miliony kilometrów muzyka. Historia zaczyna się od lekko rozstrojonej gitary i palącej potrzeby mówienia własnym głosem.

Zacky dorastał w Olympii w stanie Waszyngton, gdzie kształtowały go punk rock i metal. Po gitarę sięgnął w młodym wieku, inspirując się zespołami takimi jak Metallica i Misfits. Jego pierwszym instrumentem była gitara przekazana przez ojca i to właśnie na niej szlifował umiejętności i budował rozpoznawalny styl. Jako członek i jednocześnie założyciel Avenged Sevenfold, Vengeance odegrał kluczową rolę w brzmieniu zespołu. Jego partie gitary rytmicznej doskonale uzupełniają solówki Synyster Gatesa, wspólnie tworząc jedne z najbardziej pamiętnych riffów i momentów we współczesnym metalu. Poza muzyką Zacky znany jest z zamiłowania do tatuaży oraz działalności w ramach marki odzieżowej Vengeance University. Angażuje się także w działania na rzecz praw zwierząt i regularnie wspiera inicjatywy charytatywne.

Jak informowano wcześniej, Avenged Sevenfold połączy siły z Good Charlotte podczas wspólnej północnoamerykańskiej trasy koncertowej latem przyszłego roku. Dla Avenged Sevenfold trasa następuje po premierze nowego utworu Magic, dostępnego we wszystkich serwisach streamingowych od 6 grudnia 2025 roku. Piosenka zadebiutowała wcześniej w najnowszym sezonie gry Call Of Duty: Black Ops 7 i została wydana w pełni niezależnie, kontynuując ambitny kierunek obrany przez zespół. Za okładkę singla ponownie odpowiada ceniony artysta Wes Lang. Magic to pierwsze nowe wydawnictwo grupy od entuzjastycznie przyjętego albumu Life Is But A Dream… z 2023 roku.

Źródło:https://blabbermouth.net/news/avenged-sevenfolds-zacky-vengeance-releases-debut-solo-single-dark-horse

