Gitarzysta Avenged Sevenfold zalicza solowy debiut. Posłuchajcie singla Dark Horse

Zacky Vengeance, współzałożyciel i gitarzysta wielokrotnie platynowej formacji Avenged Sevenfold, zaprezentował swój debiutancki solowy singiel zatytułowany Dark Horse. Utwór ukazał się pod jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem, czyli Zachary Baker. Jak zapowiada 44-letni muzyk, pełnometrażowy album ma się pojawić się wkrótce, unikając podania konkretnej daty.

Gitarzysta Avenged Sevenfold z solowym singlem

Dark Horse łączy charakterystyczną, emocjonalną narrację Bakera z wyraźnymi wpływami Americany. W tym utworze muzyk wyraźnie odszedł od hardrockowych korzeni. To opowieść o drodze od punkrockowego dzieciaka do ukształtowanego przez miliony kilometrów muzyka. Historia zaczyna się od lekko rozstrojonej gitary i palącej potrzeby mówienia własnym głosem.