Ujawniono kolejne role w The Odyssey. Nowe zdjęcia pokazują zbroje greckich żołnierzy

Do obsady dołączył także kolejny aktor, który wystąpi we wspólnych scenach z Tomem Hollandem.

Według najnowszych doniesień ta para aktorów wcieli się w króla Agamemnona i jego żonę Klitajmestrę. Postać Benny’ego Safdiego jest jednym z głównych bohaterów Illiady Homera, czyli drugiego słynnego poematu tego autora. W mitach został naczelnym wodzem wyprawy Greków na Troję, ale jego wojenna misja została zastopowana przez Artemidę, która postanowiła zemścić się na nim za arogancję wobec niej. Gdy bogini zażądała, aby Agamemnon poświęcił swoją córkę Ifigenię, na co przystał, dopiero wtedy zgodziła się wypuścić jego statki z portu. W micie opisanym przez Jana Parandowskiego Artemida lituje się jednak nad mężczyzną i każe złożyć w ofierze łanię. Ostatecznie Agamemnon dotarł do Troi, ale poróżnił się z Apollem, który na greckie wojska zesłał zarazę.

Prace na planie The Odyssey, czyli nowego wielkiego widowiska od Christophera Nolana już trwają. Jeszcze pod koniec lutego mogliśmy zobaczyć pierwsze materiały z kręcenia nocnej sceny podboju Troi przez greckich żołnierzy. Na planie filmu są już obecni Matt Damon, a także Tom Holland, który wcieli się w Telemacha, syna Odyseusza i Penelopy. To właśnie młodego aktora widzimy na nowych zdjęciach z planu. Ale na tym nie koniec niespodzianek. Do sieci trafiły kolejne fotografie z planu, a także ujawniono, kogo zagra Benny Safdie oraz Lupita Nyong’o.

Najnowsze zdjęcia z planu zdradzają również, że do obsady The Odyssey dołączył Ryan Hurst. Nie wiadomo, w kogo ten aktor się wcieli, ale występuje w tych samych ujęciach, co Tom Holland. Hurst wcześniej zagrał w takich produkcjach, jak Szeregowiec Ryan, Byliśmy żołnierzami, Synowie Anarchii, Bates Motel, Bosch oraz The Walking Dead.

Historia w The Odyssey będzie inspirowana starożytnym greckim poematem, który jest jednym z podstawowych tekstów literatury zachodniej. Opowiada mit o Odyseuszu, króla Itaki, i jego niebezpiecznej podróży do domu po wojnie trojańskiej, eksplorując tematy bohaterstwa, lojalności i walki z wolą boską. Fabuła zawiera wiele znanych motywów, w tym spotkanie z Cyklopem Polifemem, Syrenami i boginią czarownicą Circe, których kulminacją było ponowne spotkanie z żoną Penelopą.

W obsadzie nowego filmu Christophera Nolana znaleźli się: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Charlize Theron, Elliot Page, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie, Bill Irwin, Himesh Patel, Will Yun Lee, Ryan Hurst oraz Jesse Garcia.

Przypomnijmy, że kinową premierę The Odyssey wyznaczono na 17 lipca 2026 roku.