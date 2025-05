Zemsta Sithów wróciła do kin, ale nadal nie przebija najbardziej kontrowersyjnego epizodu Gwiezdnych wojen

Film Gwiezdne Wojny: Część III – Zemsta Sithów, właśnie wrócił do kin z okazji dwudziestej rocznicy premiery, ale nadal nie poprawił wyników Mrocznego Widma.

Choć przez długi czas prequele były obiektem kpin, dziś pokolenie, które się na nich wychowało, patrzy na nie z dużym sentymentem – zwłaszcza po premierach ostatnio nakręconych epizodów. Zemsta Sithów wróciła ponownie do kin i cieszy się sporą popularnością, ale to wciąż za mało, aby pokonać Mroczne Widmo.

Gwiezdne Wojny: Część I – Mroczne Widmo również zyskało na popularności w ostatnich latach, choć jego ocena krytyczna nie poprawiła się tak znacząco, jak w przypadku Zemsty Sithów. Niemniej jednak, nie da się dyskutować z wynikami finansowymi. Według serwisu The Numbers, Mroczne Widmo zarobiło 1,046 miliarda dolarów, co stawia je wysoko w zestawieniu. Dla porównania, Zemsta Sithów może pochwalić się obecnie wynikiem 899,6 miliona dolarów, co plasuje ją powyżej Nowej Nadziei, ale nadal poniżej Mrocznego Widma.