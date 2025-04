Warner Bros. z nowym hitem, który przyciągnął tłumy do kin. Film zarobił prawie tyle samo, co na premierę

Aż trzy filmy wytwórni zarobiły w miniony weekend po ponad 20 mln dolarów. Warner Bros. ma powody do świętowania.

Czegoś takiego współczesne kino jeszcze nie widziało. Chociaż w premierowy weekend Grzesznicy zarobili 48 mln dolarów w amerykańskich kinach, co było zgodne z ostatnimi prognozami finansowymi, to nikt nie przypuszczał, że produkcja niemal utrzyma ten wynik w drugim weekendzie. Horror Ryana Cooglera ponownie zdominował amerykański box office, zarabiając imponujące 45 milionów dolarów w miniony weekend. Spadek przychodów o zaledwie 6% względem premierowego wyniku to rzadkość, zwłaszcza w przypadku horrorów, które zazwyczaj notują gwałtowne spadki po otwarciu.

Grzesznicy zarobili prawie tyle samo podczas drugiego weekendu, co premierowego

Łącznie Grzesznicy zarobili już 122,5 miliona dolarów w Ameryce Północnej i 161,6 miliona na całym świecie przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 90 milionów dolarów. Entuzjastyczne recenzje i zadowolenie widzów zwiastują, że film Ryana Cooglera z Michaelem B. Jordanem utrzyma mocną pozycję, nawet w obliczu startu letniego sezonu filmowego.