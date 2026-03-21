Zdobył Oscara, bo jest wielki. I znów poprawia scenariusz reżysera większego od siebie

Reżyser miał pomóc przy What Happens at Night na prośbę Leonardo DiCaprio. To nie pierwszy taki przypadek.

Kulisy powstawania What Happens at Night zyskują nowy, zaskakujący kontekst. Według najnowszych doniesień Paul Thomas Anderson, nagrodzony Oscarem twórca Jednej bitwy po drugiej, miał przepisać scenariusz filmu przygotowywanego przez Martin Scorsese. Co istotne, nie chodzi o problemy produkcyjne, a raczej o koleżeńską przysługę.

Czy to tylko koleżeńska przysługa, czy może ten scenariusz ma problemy?

Za pierwotną wersję scenariusza odpowiadał Patrick Marber, ceniony dramaturg i autor nominowany do Oscara. Jednak według branżowych źródeł Anderson miał dokonać szeroko zakrojonych zmian – podobno na prośbę Leonardo DiCaprio, który występuje w filmie u boku Jennifer Lawrence. Nie jest to pierwsza taka interwencja słynnego reżysera, który w ten sposób lubi pomagać kolegom w branży.