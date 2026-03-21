Zdobył Oscara, bo jest wielki. I znów poprawia scenariusz reżysera większego od siebie

Reżyser miał pomóc przy What Happens at Night na prośbę Leonardo DiCaprio. To nie pierwszy taki przypadek.
Kulisy powstawania What Happens at Night zyskują nowy, zaskakujący kontekst. Według najnowszych doniesień Paul Thomas Anderson, nagrodzony Oscarem twórca Jednej bitwy po drugiej, miał przepisać scenariusz filmu przygotowywanego przez Martin Scorsese. Co istotne, nie chodzi o problemy produkcyjne, a raczej o koleżeńską przysługę.
Czy to tylko koleżeńska przysługa, czy może ten scenariusz ma problemy?
Za pierwotną wersję scenariusza odpowiadał Patrick Marber, ceniony dramaturg i autor nominowany do Oscara. Jednak według branżowych źródeł Anderson miał dokonać szeroko zakrojonych zmian – podobno na prośbę Leonardo DiCaprio, który występuje w filmie u boku Jennifer Lawrence. Nie jest to pierwsza taka interwencja słynnego reżysera, który w ten sposób lubi pomagać kolegom w branży.
Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy Anderson pomaga przy projektach Scorsesego. Wcześniej pojawiały się informacje, że miał znaczący udział przy scenariuszu Czas krwawego księżyca, również na prośbę DiCaprio. Sam reżyser przyznał w jednym z wywiadów, że chętnie angażuje się w takie działania. Wcześniej pomagał także dopracować scenariusz Napoleona Ridleya Scotta.
Uwielbiam pomagać w każdy możliwy sposób, gdy ktoś zwraca się o pomoc. Obie te rzeczy były związane z Joaquinem [Phoenixem], Leo i oczywiście z Martym i Ridleyem. Zawsze jest zaszczytem móc powiedzieć: „Pozwólcie, że podzielę się z wami moimi przemyśleniami na temat scenariusza […] Sprawili, że poczułem się zachęcony i pewny siebie.
W obsadzie What Happens at Night znaleźli się także Jared Harris, Patricia Clarkson oraz Mads Mikkelsen. Niedawno ujawniono pierwsze zdjęcie z planu w Pradze.Produkcją zajmuje się Apple. Na razie nie wiadomo, czy Anderson zostanie oficjalnie dopisany do listy scenarzystów – raczej jest to mało prawdopodobne.
