Borderlands 4 nigdy nie działało tak dobrze. Poprawa o 20%

Maciej Petryszyn
2026/03/24 21:00
Premiera Borderlands 4 nie należała bynajmniej do udanych. Rekordowe zainteresowanie w dniu otwarcia przyćmiły bowiem problemy natury technicznej.

Najnowsza produkcja Gearboxa, podobnie jak wiele innych tytułów na Unreal Engine 5, cierpiała na ogromne problemy z optymalizacją. Takie, które niektórym nawet uniemożliwiło zabawę.

20-procentowa poprawa działania Borderlands 4

Ale według zapewnień twórców sprawy mają wreszcie wyglądać lepiej. 2K i Gearbox już od dawna obiecywały poprawki w tym zakresie i wygląda na to, że wreszcie dotrzymały słowa. Najnowszy wpis na blogu wydawcy omówił dokładnie szereg wprowadzonych od premiery zmian i porównał działanie Borderlands 4 w wersji wersją 1.0.2 oraz obecnej, czyli 1.5. Pod uwagę wzięto przy tym różne ustawienia jakości grafiki, a także konfiguracje minimalne, zalecane oraz high-endowe. Efekt? 2K pisze o znacznej poprawie w zakresie liczby klatek na sekundę, jak i w parametrach 1% oraz 0,1% low.

Dokonane przez wydawcę testy wskazują na 20-procentowy wzrost wydajności pomiędzy wersją premierową a tą po marcowej aktualizacji. Największy wzrost uzyskano na konfiguracji budżetowej, wyposażonej w RTX 2070 oraz i7-9700K. Natywna rozdzielczość 1080p bez DLSS przyniosła wzrost na poziomie nawet 43% w kwestii liczby FPS-ów. Jeżeli chodzi o DLSS, to tutaj efekty były już mniejsze i wynosiły od 17% do 35% poprawy. Do tego wspomniane już wartości 1% i 0,1% low poprawiły się we wszystkich testach. Ba, zdarzało się nawet, że 0,1% low wzrosło o niemal 100%.

Skąd takie efekty? Twórcy Borderlands 4 pracowali od momentu premiery nad zmniejszeniem liczby wielokątów oraz optymalizacją fizyki, symulacji reagowania tkanin oraz technologii Virtual Shadow Maps z silnika Unreal Engine 5. Do tego dopracowano proces Shader PSO, co w połączeniu z poprzednimi wspomnianymi zmianami pozwoliło odciążyć podczas zabawy i procesor, i kartę graficzną. Akurat w sam raz, by móc cieszyć się nowym nadchodzącym dodatkiem i nową wprowadzoną postacią.

Źródło:https://www.techpowerup.com/347644/2k-games-claims-20-borderlands-4-performance-and-stability-improvements-since-launch

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

