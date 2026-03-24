Borderlands 4 nigdy nie działało tak dobrze. Poprawa o 20%

Najnowsza produkcja Gearboxa, podobnie jak wiele innych tytułów na Unreal Engine 5, cierpiała na ogromne problemy z optymalizacją. Takie, które niektórym nawet uniemożliwiło zabawę.

20-procentowa poprawa działania Borderlands 4

Ale według zapewnień twórców sprawy mają wreszcie wyglądać lepiej. 2K i Gearbox już od dawna obiecywały poprawki w tym zakresie i wygląda na to, że wreszcie dotrzymały słowa. Najnowszy wpis na blogu wydawcy omówił dokładnie szereg wprowadzonych od premiery zmian i porównał działanie Borderlands 4 w wersji wersją 1.0.2 oraz obecnej, czyli 1.5. Pod uwagę wzięto przy tym różne ustawienia jakości grafiki, a także konfiguracje minimalne, zalecane oraz high-endowe. Efekt? 2K pisze o znacznej poprawie w zakresie liczby klatek na sekundę, jak i w parametrach 1% oraz 0,1% low.