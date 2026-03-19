Pierwsze zdjęcie z nowego filmu Scorsesego. DiCaprio i Lawrence w mrocznym thrillerze

Jak wcześniej ujawnialiśmy, Martin Scorsese pracuje nad swoim kolejnym projektem, ponownie łącząc siły z wieloletnim współpracownikiem – Leonardo DiCaprio. Do obsady dołączyła również Jennifer Lawrence, a całość zapowiadana jest jako psychologiczny dreszczowiec, przywołujący skojarzenia z Wyspą tajemnic, innym filmem od tego twórcy. Teraz do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie z produkcji zatytułowanej What Happens at Night.

Film powstaje na podstawie powieści autorstwa Petera Camerona, a za scenariusz odpowiada Patrick Marber. Historia skupia się na amerykańskim małżeństwie, które zimą przybywa do niewielkiego europejskiego miasteczka z zamiarem adopcji dziecka. Gdy procedury zaczynają się komplikować, para zostaje zmuszona do dłuższego pobytu. Zatrzymują się w niemal opuszczonym hotelu, gdzie spotykają grupę tajemniczych i niepokojących gości.