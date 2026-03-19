Pierwsze zdjęcie z nowego filmu Scorsesego. DiCaprio i Lawrence w mrocznym thrillerze

Jakub Piwoński
2026/03/19 19:10
What Happens at Night zapowiada się na powrót do klimatu Wyspy tajemnic.

Jak wcześniej ujawnialiśmy, Martin Scorsese pracuje nad swoim kolejnym projektem, ponownie łącząc siły z wieloletnim współpracownikiem – Leonardo DiCaprio. Do obsady dołączyła również Jennifer Lawrence, a całość zapowiadana jest jako psychologiczny dreszczowiec, przywołujący skojarzenia z Wyspą tajemnic, innym filmem od tego twórcy. Teraz do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie z produkcji zatytułowanej What Happens at Night.

DiCaprio i Lawrence
What Happens at Night – pierwsze zdjęcie z filmu

Film powstaje na podstawie powieści autorstwa Petera Camerona, a za scenariusz odpowiada Patrick Marber. Historia skupia się na amerykańskim małżeństwie, które zimą przybywa do niewielkiego europejskiego miasteczka z zamiarem adopcji dziecka. Gdy procedury zaczynają się komplikować, para zostaje zmuszona do dłuższego pobytu. Zatrzymują się w niemal opuszczonym hotelu, gdzie spotykają grupę tajemniczych i niepokojących gości.

Z czasem atmosfera robi się coraz bardziej duszna, a bohaterowie zaczynają odkrywać, jak niewiele wiedzą o sobie nawzajem i własnych motywacjach. Twórcy sugerują oniryczny, momentami wręcz horrorowy klimat, co tylko wzmacnia porównania do wcześniejszych dokonań reżysera.

Zdjęcia do filmu realizowane są obecnie w Czechach. W obsadzie znaleźli się również Mads Mikkelsen, Jared Harris oraz Patricia Clarkson. Produkcję finansuje Apple Original Films. Pierwsza fotografia ujawnia nie tylko mroczny, ale i mroźny klimat filmu.

Warto przypomnieć, że będzie to już siódmy wspólny film Scorsesego i DiCaprio. Ostatnio duet pracował razem przy Czas krwawego księżyca z 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że reżyser ponownie sięga po mroczniejsze, bardziej psychologiczne rejony kina. Warto dodać, że duet DiCaprio i Lawrence wystąpił już wspólnie w filmie Nie patrz w górę.

What Happens at Night
Źródło:https://variety.com/2026/film/news/what-happens-at-night-first-look-dicaprio-jennifer-lawrence-scorsese-1236693369/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




