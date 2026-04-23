CS2 wreszcie zaczął przypominać CS:GO. Valve odpaliło wielką zmianę

Counter-Strike 2 z nowym systemem animacji

Jednym z częściej powielanych zarzutów względem Counter-Strike’a 2 były różnice w animacjach pomiędzy obecną wersją gry a Counter-Strikie’em: Global Offensive. Narzekali na to wszyscy – od niedzielnych graczy aż po profesjonalnych esportowców. Wreszcie najwyraźniej i samo Valve uznało, że problem jest realny i postanowiło się nim zająć. Z tego też powodu Animgraph 2 od jakiegoś czasu był sprawdzany na publicznych serwerach testowych. Dzięki temu deweloperzy mogli na bieżąco otrzymywać feedback i nanosić potencjalne poprawki przed udostępnieniem aktualizacji wszystkim.

No dobrze, ale co się w ogóle zmieniło? Od teraz animacje modeli powinny być bardziej czytelne, a animacje poruszania się na pochyłych powierzchniach czy skakania z kucnięciem mają być płynniejsze. Dodatkowo jest też warstwa, która na pierwszy rzut oka niekoniecznie będzie widoczna. Pakiety danych dotyczące animowania będą mniejsze – tak jak mniejsze ma być również obciążenie procesora. To tylko część z szeregu zmian, dzięki którym poruszanie się w CS2 ma być bardziej responsywne i intuicyjne. Powinno to też wpłynąć na tzw. peeker’s advantage, czyli przewagę osoby wychylającej zza przeszkody, która była zmorą od premiery gry.