CS2 wreszcie zaczął przypominać CS:GO. Valve odpaliło wielką zmianę

Na serwery publiczne wprowadzono bowiem nowy system animacji, Animgraph 2. Ten wszystko drastycznie zmienił.
Po kilku tygodniach testów Valve odpaliło ogromną zmianę dla wszystkich graczy Counter-Strike’a 2. Największą od bardzo dawna.
Jednym z częściej powielanych zarzutów względem Counter-Strike’a 2 były różnice w animacjach pomiędzy obecną wersją gry a Counter-Strikie’em: Global Offensive. Narzekali na to wszyscy – od niedzielnych graczy aż po profesjonalnych esportowców. Wreszcie najwyraźniej i samo Valve uznało, że problem jest realny i postanowiło się nim zająć. Z tego też powodu Animgraph 2 od jakiegoś czasu był sprawdzany na publicznych serwerach testowych. Dzięki temu deweloperzy mogli na bieżąco otrzymywać feedback i nanosić potencjalne poprawki przed udostępnieniem aktualizacji wszystkim.
No dobrze, ale co się w ogóle zmieniło? Od teraz animacje modeli powinny być bardziej czytelne, a animacje poruszania się na pochyłych powierzchniach czy skakania z kucnięciem mają być płynniejsze. Dodatkowo jest też warstwa, która na pierwszy rzut oka niekoniecznie będzie widoczna. Pakiety danych dotyczące animowania będą mniejsze – tak jak mniejsze ma być również obciążenie procesora. To tylko część z szeregu zmian, dzięki którym poruszanie się w CS2 ma być bardziej responsywne i intuicyjne. Powinno to też wpłynąć na tzw. peeker’s advantage, czyli przewagę osoby wychylającej zza przeszkody, która była zmorą od premiery gry.
Efekty aktualizacji już widać. Z jednej strony w internecie nie brakuje zadowolonych głosów tych, którzy dostrzeli faktyczny wzrost wydajności gry. Ba, zdarza się nawet 15-procentowy wzrost liczby FPS-ów. Z drugiej zaś pojawiły się opinie, że teraz Counter-Strike 2 stał się pod kątem feelingu bliższy temu, czym był wspominany z sentymentem Counter-Strike: Global Offensive. Pełny opis zmian zawartych w nowej aktualizacji można znaleźć pod tym adresem.
