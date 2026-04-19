Co dalej z filmowym Gears of War? Netflix potwierdza: scenariusz wciąż nie jest gotowy

Jakub Piwoński
2026/04/19 15:30
Wygląda na to, że projekt żyje i ma się dobrze. Ale na konkrety wciąż trzeba poczekać.

Wygląda na to, że filmowe Gears of War od Netflix nadal powstaje — choć najnowsza aktualizacja nie przynosi zbyt wielu nowych informacji. Po latach oczekiwań dostaliśmy potwierdzenie, że prace trwają, ale projekt wciąż znajduje się na etapie… pisania scenariusza. Ale jest też jeszcze jedno – spory optymizm w stosunku do tego projektu.

Jest progres, ale na razie bez konkretów w przypadku filmowego Gears of War

Najnowsze informacje pochodzą z fragmentu wywiadu, jakiego udzielił reżyser David Leitch dla Collider — i choć brzmią optymistycznie, nie wnoszą wielu konkretów. Leitch przyznał, że prace nad filmem trwają i zmierzają w dobrym kierunku, jednak scenariusz nie został jeszcze ukończony. To oznacza, że projekt — mimo upływu czasu — nadal znajduje się na etapie rozwoju, a nie faktycznej produkcji.

Problem w tym, że scenariusz nadal nie jest ukończony, więc do wejścia na plan jeszcze daleka droga. Netflix pozostaje jednak „w 100% zaangażowany” w realizację filmu i traktuje go jako jedną ze swoich największych produkcji. Mówimy tu o widowisku, które ma oddać skalę i brutalność znaną z gier — czyli coś, czego fani serii zdecydowanie oczekują. A jest na czym budować. Oryginalne Gears of War od Epic Games to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii Xboxa, która od lat przyciąga graczy ciężkim klimatem, intensywną akcją i charakterystycznym systemem walki opartym na osłonach.

Film ma opowiadać historię Marcusa Fenixa i oddziału Delta, walczących z Hordą Szarańczy — czyli dokładnie to, co fani znają z kampanii. Można więc spodziewać się nacisku na relacje między żołnierzami, brutalną wojnę i walkę o przetrwanie ludzkości. Na papierze wszystko wygląda jak przepis na hit. Duża marka, sprawdzony reżyser i pełne wsparcie Netflixa brzmią obiecująco. Na razie jednak to wciąż bardziej zapowiedź niż realny projekt na finiszu. Nadzieje są duże — ale jak to zwykle bywa z adaptacjami gier, kluczowe będzie wykonanie.

Źródło:https://screenrant.com/gears-of-war-movie-netflix-support-script-david-leitch/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




