Co dalej z filmowym Gears of War? Netflix potwierdza: scenariusz wciąż nie jest gotowy

Problem w tym, że scenariusz nadal nie jest ukończony, więc do wejścia na plan jeszcze daleka droga. Netflix pozostaje jednak „w 100% zaangażowany” w realizację filmu i traktuje go jako jedną ze swoich największych produkcji. Mówimy tu o widowisku, które ma oddać skalę i brutalność znaną z gier — czyli coś, czego fani serii zdecydowanie oczekują. A jest na czym budować. Oryginalne Gears of War od Epic Games to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii Xboxa, która od lat przyciąga graczy ciężkim klimatem, intensywną akcją i charakterystycznym systemem walki opartym na osłonach.

Film ma opowiadać historię Marcusa Fenixa i oddziału Delta, walczących z Hordą Szarańczy — czyli dokładnie to, co fani znają z kampanii. Można więc spodziewać się nacisku na relacje między żołnierzami, brutalną wojnę i walkę o przetrwanie ludzkości. Na papierze wszystko wygląda jak przepis na hit. Duża marka, sprawdzony reżyser i pełne wsparcie Netflixa brzmią obiecująco. Na razie jednak to wciąż bardziej zapowiedź niż realny projekt na finiszu. Nadzieje są duże — ale jak to zwykle bywa z adaptacjami gier, kluczowe będzie wykonanie.