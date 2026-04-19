Co dalej z filmowym Gears of War? Netflix potwierdza: scenariusz wciąż nie jest gotowy

Wygląda na to, że filmowe Gears of War od Netflix nadal powstaje — choć najnowsza aktualizacja nie przynosi zbyt wielu nowych informacji. Po latach oczekiwań dostaliśmy potwierdzenie, że prace trwają, ale projekt wciąż znajduje się na etapie… pisania scenariusza. Ale jest też jeszcze jedno – spory optymizm w stosunku do tego projektu.
Jest progres, ale na razie bez konkretów w przypadku filmowego Gears of War
Najnowsze informacje pochodzą z fragmentu wywiadu, jakiego udzielił reżyser David Leitch dla Collider — i choć brzmią optymistycznie, nie wnoszą wielu konkretów. Leitch przyznał, że prace nad filmem trwają i zmierzają w dobrym kierunku, jednak scenariusz nie został jeszcze ukończony. To oznacza, że projekt — mimo upływu czasu — nadal znajduje się na etapie rozwoju, a nie faktycznej produkcji.
