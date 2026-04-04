Crimson Desert z aktualizacją 1.02. Ogromne powiększenie magazynu

Maciej Petryszyn
2026/04/04 14:30
Łatanie Crimson Desert trwa. Twórcy z Pearl Abyss udostępnili już nową łatkę, oznaczona numerem 1.02.

Nowa łatka do Crimson Desert to też szereg nowych ulepszeń. Co tym razem koreańscy twórcy przygotowali dla swojej licznej przecież społeczności?

Ogromny magazyn i nowe zbroje dla kotów

Głównym elementem patcha jest rozszerzenie prywatnego magazynu. I to rozszerzenie naprawdę znaczące, bo w zależności od tego, jak bardzo rozbudowany jest nasz obóz, w magazynie może być dostępne nawet 1 tysiąc slotów. Już na starcie dostaniemy 240 slotów, po czym cztery kolejne rozbudowy zwiększają ten limit o 100. I tak aż do finałowej rozbudowy, która dołoży kolejne 360 miejsc, tym samym zwiększając ich liczbę do ostatecznych rozmiarów – wspomnianego 1 tysiąca. Przy takim ogromie nie powinno być już kłopotów związanych z brakiem przestrzeni na przetrzymywanie zdobytych rzeczy.

Inne nowości? Usprawniony system szybkiej podróży, dzięki któremu skorzystamy z Abyss Nexus nawet w momencie, gdy jesteśmy nieco w ruchu. Tym samym pochylono się nad kwestią, która wcześniej budziła wśród społeczności pewne kontrowersje. A propos nexusów – nowy pojawił się w Pailune. Z kolei przytrzymanie klawisza sprintu sprawi, że przyspieszymy. Przy tym dostosowano zużycie wytrzymałości oraz ruch wierzchowców. Możemy także ukryć nasz hełm podczas przerywników filmowych. Nowe hełmy i zbroje otrzymają także… koty. Bo przecież nasi milusińscy również muszą być osłonięci przed czyhającymi w tym niebezpiecznym świecie zagrożeniami, prawda?

Pełną listę zmian dodanych w patchu 1.02 znajdziecie pod tym adresem. Co ciekawe, twórcy z Pearl Abyss zapowiedzieli, że w przyszłości w Crimson Desert pojawi się też możliwość teleportacji podczas jazdy oraz lotu. Pytanie, co deweloperzy mają jeszcze w zanadrzu? Uwag względem produkcji przecież nie brakuje, a przestrzeni do usprawnień jest sporo.

Źródło:https://insider-gaming.com/crimson-desert-patch-1-02-notes-storage-movement/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

dariuszp
Ostatni sobota

Taka ciekawostka. Dostanie się do wioski gdzie można nabyć pancerze dla zwierzaków to jest w zasadzie opcjonalne zadanie. Można spędzić dziesiątki godzin i tam nie pójść.

W startowej lokacji na wzgórzach koło miasta są różne turnieje i wille. W jednej z tych lokacji koło żołnierza stał sobie pies bojowy. Miał pancerz skórzany z kołczanem. 

Zwyczajnie rzuciłem mu kilka kawałków dobrego gotowanego mięsa i był mój podczas jednej sesji. Pojawił się jaki pet od razu w pancerzu.

Więc by nabyć pancerze nie zawsze trzeba je kupować. 

Ale i tak kupiłem zbroje z hełmem. Mam szczeniaka który wygląda naprawdę godnie w zbroi. 

Teraz szukam małe kotki. Są kociaki ale nie miałem akurat nic przy sobie a teraz wszędzie trafiam na dorosłe koty.  Osze przy sobie super-rybę co daje od razu 100% jak kot ja zje.

Ray
Ostatni sobota
JakiśNick napisał:

"przytrzymanie klawisza sprintu sprawi, że przyspieszymy" - to co klawisz SPRINTU robił wcześniej przepraszam bardzo? :D

Jeśli dobrze rozumiem to wcześniej była tylko i wyłącznie opcja 'Press to Sprint' a 'Hold to Sprint' nie było wcale. 

JakiśNick
Ostatni sobota

