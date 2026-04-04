Crimson Desert z aktualizacją 1.02. Ogromne powiększenie magazynu

Nowa łatka do Crimson Desert to też szereg nowych ulepszeń. Co tym razem koreańscy twórcy przygotowali dla swojej licznej przecież społeczności?

Ogromny magazyn i nowe zbroje dla kotów

Głównym elementem patcha jest rozszerzenie prywatnego magazynu. I to rozszerzenie naprawdę znaczące, bo w zależności od tego, jak bardzo rozbudowany jest nasz obóz, w magazynie może być dostępne nawet 1 tysiąc slotów. Już na starcie dostaniemy 240 slotów, po czym cztery kolejne rozbudowy zwiększają ten limit o 100. I tak aż do finałowej rozbudowy, która dołoży kolejne 360 miejsc, tym samym zwiększając ich liczbę do ostatecznych rozmiarów – wspomnianego 1 tysiąca. Przy takim ogromie nie powinno być już kłopotów związanych z brakiem przestrzeni na przetrzymywanie zdobytych rzeczy.